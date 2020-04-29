НКРСИ призвала "Интертелеком" освободить радиочастоты: мешает другим развивать 4G-cвязь

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), по итогам сегодняшнего заседания рекомендовала телекоммуникационной компании "Интертелеком" добровольно отказаться от 5 каналов в радиотехнологии "Цифровая сотовая радиосвязь CDMA-800", чтобы не мешать внедрению 4G-связи в диапазоне ниже частоты 1ГГц другими операторами.

Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

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"НКРСИ решила рекомендовать ООО "Интернациональные телекоммуникации" обратиться в Комиссию с заявлениями о переоформлении лицензий с целью уменьшения полосы радиочастот, что соответствует каналам 9−11, 14−15 радиотехнологии CDMA-800, а также обратиться в "Украинский государственный центр радиочастот" с заявлениями на выдачу разрешений на эксплуатацию полосы радиочастот, которые соответствуют каналам 1−8 указанной радиотехнологии, отказавшись от использования полосы радиочастот каналов 9-11, 14-15", — говорится в сообщении.

В Нацкомиссии подчеркнули, что занятие "Интертелекомом" указанных радиочастот мешает мобильным операторам "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell развивать необходимую для 4G-связи инфраструктуру.

Также, согласно сообщению, "Интертелеком" должен проинформировать НКРСИ о результатах исполнения этих рекомендаций до 8 мая.

Напомним, 31 марта Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации, отозвала лицензию на использование радиочастот для высокоскоростной связи 4G у оператора мобильной связи "Интертелеком" в связи с неуплатой ее стоимости.

Также комиссия на своем заседании 7 апреля приняла решение аннулировать разрешения этой телекоммуникационной компании на эксплуатацию радиоэлектронных средств (специальной телекоммуникационной инфраструктуры) для запуска 4G-связи.

В тот же день, 7 апреля, Окружной админсуд Киева приостановил действие решения Нацкомиссии об отмене лицензии телекоммуникационной компании "Интернациональные сети" на использование радиочастот для высокоскоростной 4G-связи до рассмотрения дела по сути.

Как известно, "Интертелеком" — украинская компания-оператор мобильной связи, которая входит в четверку крупнейших компаний-операторов Украины. "Интертелеком" принадлежит кипрской компании Odinako LTD и российскому бизнесмену Виктору Гушану.

Сообщалось, что 24 января Кабмин по инициативе Министерства цифровой трансформации принял постановление, которые облегчит операторам развертывание сетей 4G в регионах.