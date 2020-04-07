IT и Телеком 1 час назад

Суд остановил аннулирование лицензий "Интертелекома"

Решения НКРСИ остановлены до фактического принятия судом решения по сути иска

Суд остановил аннулирование лицензий "Интертелекома" Суд остановил аннулирование лицензий "Интертелекома"
4G. Фото: из открытых источников

Окружной административный суд Киева остановил решение Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), о лишении "Интертелекома" лицензий на пользование радиочастотным ресурсом (РЧР).

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

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"Окружной административный суд Киева под конец рабочего дня решил остановить действие решения НКРСИ от 17 марта, предусматривающее аннулирование 4G-лицензии "Интертелекома", а также действие пункта 3 решения комиссии от 7 февраля, которым регулятор аннулировал ряд лицензий оператора для цифровой сотовой связи стандарта CDMA—800", — сообщил агентству информированный источник в отрасли.

По данным агентства, адвокаты, представляющие интересы "Интертелекома", в суде уже отправили копию указанного решения суда НКРСИ.

Таким образом, обе части решения комиссии остановлены до фактического принятия судом решения по сути иска.

Известно, что судебное решение уже вступило в законную силу, соответственно, ранее аннулированные лицензии оператора, юридически снова действительны до вынесения судом окончательного решения по иску оператора к отраслевому регулятору.

Ранее НКРСИ решила отозвать лицензию "Интертелекома" на 4G-связь из-за отсутствия оплаты, после чего оператор обратился в суд с просьбой признать указанное решение комиссии незаконным.

Незадолго до этого "Интертелеком" вновь обратился к НКРСИ с просьбой предоставить ему отсрочку до 1 июля 2020 года по оплате лицензий на 4G-связь.

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Согласно решению НКРСИ от 17 марта 2020 года, в случае неуплаты полной стоимости лицензий "Интертелекома" на 4G-связь до 1 апреля комиссия аннулирует указанные лицензии.

Ранее "Интертелеком" оплатил менее 1% за 4G-лицензию (внес всего 1 млн грн из необходимых 194,6 млн грн, которые компания должна была изначально оплатить до 10 марта) и обратился к НКРСИ с просьбой предоставить 22 дня отсрочки по проведению оплаты.

Согласно ранее утвержденным Кабинетом министров изменениям в План использования радиочастотного ресурса Украины (РЧР), начало действия новых лицензий на 4G для операторов было назначено на 1 июля 2020 года. Исключением являлся "Интертелеком", чья лицензия LTE должна стартовать с 1 апреля 2020 года, что обусловлено объективной потребностью освободить верхние каналы диапазона 800 МГц от оборудования CDMA и обеспечить безболезненную миграцию абонентов на LTE в другие частотные каналы.

Напомним, 24 января, Кабмин по инициативе Министерства цифровой трансформации принял постановление, которые облегчит операторам развертывание сетей 4G в регионах.

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