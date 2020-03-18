"Киевстар", "Водафон Украина" и "Лайфселл" получили лицензии на 4G

Мобильные операторы "Киевстар", "Водафон Украина" и "Лайфселл" получили лицензии на радиочастотный ресурс в диапазоне 800-900 МГц. И теперь высокоскоростной мобильный интернет станет доступным не только в крупных городах, но и в небольших деревнях и отдаленных уголках страны. Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации на своей странице в Facebook.

"Радиус действия базовых станций в диапазоне 900 МГц значительно больше по сравнению с более высокими диапазонами, где строили свои сети операторы. То есть отныне операторы смогут при установлении меньшего количества базовых станций покрывать большую территорию. При этом они смогут использовать вышки, которые уже установлены по территории Украины. Итак, диапазон 900 МГц — удачное решение для покрытия сельской местности и дорог", — считают в Минцифры.

По условиям лицензий операторы должны обеспечить возможность получения услуг 4G в течение двух лет в каждом населенном пункте с населением более 2 тысяч человек при условии покрытия не менее 90% населения Украины, а также на международных и национальных автомобильных дорогах.

Стоимость новых лицензий на использование частот в диапазоне 800-900 МГц составила:

Киевстар — 261,6 млн грн

Водафон Украина — 229,6 млн грн

Лайфселл — 121,2 млн грн

"До конца года покрытие 4G каждого оператора составит более 85%, а через 2,5 года скоростным мобильным интернетом смогут пользоваться более 90% населения, в том числе на всех международных автодорогах. Это позволит пользоваться современными услугами повсеместно и повысит качество жизни каждого гражданина", — заявили в министерстве.

Читайте также: Тестирование 4G в киевском метро прошло успешно

Напомним, 12 марта 2020 года, на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение, согласно которому мобильные операторы смогут запустить 4G на всех 52-х действующих станциях метро уже к концу 2020 года.