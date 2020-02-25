Тестирование 4G в киевском метро прошло успешно

Vodafone Украина провел успешное тестирование сети 4G в метрополитене Киева. В течение нескольких дней 4G начнет появляться, начиная со станции "Академгородок" и в тоннеле в сторону станции "Житомирская", затем — в несколько этапов — и на остальных станциях, сообщает УНИАН.

Всего же, по планам оператора, в первом полугодии сеть появится на девяти станциях и в прогонах между ними. Полностью 4G интернетом метрополитен Киева покроют до конца 2020 года.

Как заявил заместитель генерального директора Vodafone Украина Андрей Большаков, на прошлой неделе команда специалистов Vodafone Украина совместно с подрядчиком, работала над реализацией технического решения и успешно провела тестирование сети 4G в метро Киева.

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"Тесты, которые мы проводили в ночь на 24 февраля, прошли успешно, все сервисы работают и сеть готова к приёму интернет трафика наших абонентов. Сейчас мы ждем принятия тарифов на доступ к инфраструктуре Киева, а также, в частности, к инфраструктуре КП "Киевский Метрополитен", которое запланировано на 12 марта. В случае положительного решения, сможем приступить к полной реализации проекта сразу после подписания договора. В противоположном случае, сроки проекта могут сдвинуться", — рассказал Большаков.

Работы в метрополитене выполнены программным методом, путем апгрейда существующего программного обеспечения на всех участках сети в стандарте LTE-1800. На сегодня более 69% жителей Украины получили доступ к 4G от Vodafone. География покрытия интернета четвертого поколения включает в себя 24 области Украины.

После запуска 4G абоненты Vodafone в метро смогут активно пользоваться мобильным интернетом и сервисами на базе 4G, такими как стриминг HD TV, онлайн-игры, использовать облачные сервисы. Благодаря линейке тарифов Vodafone SuperNet абоненты имеют возможность выбирать объем мобильного интернета в сети 4G — от 4 ГБ и до безлимита соответственно.

Напомним, по словам Максима Бахматова, советника главы КГГА Виталия Кличко, для запуска 4G-связи в Киевском метрополитене уже согласованы все важные технические аспекты с метрополитеном и мобильными операторами, была дана необходимая техническая документация.