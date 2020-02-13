Советник Кличко пообещал 4G на 8 станциях киевского метро уже в марте (СПИСОК)

Уже в марте 2020 года 4G связь заработает на некоторых станциях киевского метрополитена. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

По словам Максима Бахматова, советника советника главы КГГА Виталия Кличко, уже согласованы все важные технические аспекты с метрополитеном и мобильными операторами была дана необходимая техническая документация.

"Операторы уже завезли в страну первые партии специального оборудования для построения сети и ожидают получения законных оснований для начала выполнения монтажных работ в метро. Полноценная реализация инвестиционного проекта зависит от принятия Киевсоветом решения о плате за телеком доступ к объектам коммунальной собственности ", — отметил директор по регуляторного обеспечения" Киевстара "Александр Когут.

В марте 2020 запланирован старт 4G Internet на первых станциях метро, ​​а именно:

Красная линия — "Академгородок", "Житомирская", "Святошин";

Зеленая линия - "Сырец", "Дорогожичи";

Синяя линия - "Героев Днепра", "Минская", "Оболонь". В конце 2020-начале 2021 — на всех станциях и тоннелях.

Примечательно, но на первой сессии Киевсовета, которая состоялась 6 февраля так и не были приняты тарифы для использования мобильными операторами на доступ к коммунальной инфраструктуре.

Отметим, стоимость проекта запуска мобильной связи стандарта 4G в киевском метрополитене тремя ведущими украинскими операторами мобильной связи "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell оценивается в $20 млн.

Первым городом, который запустил 4G в метро стал Харьков. Там мобильный оператор "Киевстар"и запустил высокоскоростной инернет на всех станциях метро еще 12 июня 2019 года.