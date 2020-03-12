Киевсовет дал зеленый свет запуску 4G по всему киевскому метро до конца 2020 года

В четверг, 12 марта, на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение, согласно которому мобильные операторы смогут запустить 4G в киевском метрополитене. Как сообщили в пресс-службе Киевсовета, решение поддержал 71 депутат. Решение Киевсовета позволит запустить высокоскоростной интернет на всех 52-х действующих станциях метро уже к концу 2020 года. Таким образом столица Украины станет третьим городом в стране, где заработал 4 G в метро. В Харькове и Днепре в конце 2019 года 4G успешно запущен.

Решение Киевсовета устанавливает плату за доступ к элементам инфраструктуры объектов строительства, транспорта, энергетики, кабельной канализации электросвязи, домовой распределительной сети коммунальной собственности.

"Сегодня мы утвердили честные правила сотрудничества коммунальных предприятий и учреждений с операторами мобильной связи. Поэтому они теперь будут ежемесячно платить налоги в столичный бюджет за пользование инфраструктурой города. С принятием этого решения ожидаем появление 4G в метрополитене и в целом лучшее качество связи" — заявил секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

Согласно решению, размер оплаты за доступ операторов к инфраструктуре города будет определяться предприятиями, учреждениями и коммунальными организациями, являющиеся их балансодержателеми или владельцами. Соответствующие суммы не должны превышать размер, установленный статьей 17 Закона Украины "О доступе к объектам строительства, транспорта, электроэнергетики с целью развития телекоммуникационных сетей".

Читайте также: Запуск 4G в киевском метро под угрозой срыва

Напомним, 5 марта 2020 года три мобильных оператора — Киевстар, Vodafone Украина и lifecell — начали предоставлять услуги 4G связи на станции киевского метрополитена "Академгородок". Корреспондент Delo.ua протестировал качество мобильной связи и заключил: "Все работает отлично". Ранее, мобильные операторы сетовали, что Киевсовет уже несколько месяцев тормозит принятие тарифов за доступ к элементам коммунальной инфраструктуры.