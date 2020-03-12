IT и Телеком 1 час назад

Киевсовет дал зеленый свет запуску 4G по всему киевскому метро до конца 2020 года

До конца года высокоскоростной интернет должен заработать на всех станциях столичной подземки

Киевсовет дал зеленый свет запуску 4G по всему киевскому метро до конца 2020 года Киевсовет дал зеленый свет запуску 4G по всему киевскому метро до конца 2020 года
Фото: КП "Киевский метрополитен"

В четверг, 12 марта, на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение, согласно которому мобильные операторы смогут запустить 4G в киевском метрополитене. Как сообщили в пресс-службе Киевсовета, решение поддержал 71 депутат. Решение Киевсовета позволит запустить высокоскоростной интернет на всех 52-х действующих станциях метро уже к концу 2020 года. Таким образом столица Украины станет третьим городом в стране, где заработал 4 G в метро. В Харькове и Днепре в конце 2019 года 4G успешно запущен.

Решение Киевсовета устанавливает плату за доступ к элементам инфраструктуры объектов строительства, транспорта, энергетики, кабельной канализации электросвязи, домовой распределительной сети коммунальной собственности. 

"Сегодня мы утвердили честные правила сотрудничества коммунальных предприятий и учреждений с операторами мобильной связи. Поэтому они теперь будут ежемесячно платить налоги в столичный бюджет за пользование инфраструктурой города. С принятием этого решения ожидаем появление 4G в метрополитене и в целом лучшее качество связи" — заявил секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

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Согласно решению, размер оплаты за доступ операторов к инфраструктуре города будет определяться предприятиями, учреждениями и коммунальными организациями, являющиеся их балансодержателеми или владельцами. Соответствующие суммы не должны превышать размер, установленный статьей 17 Закона Украины "О доступе к объектам строительства, транспорта, электроэнергетики с целью развития телекоммуникационных сетей".

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Напомним, 5 марта 2020 года три мобильных оператора — Киевстар, Vodafone Украина и lifecell — начали предоставлять услуги 4G связи на станции киевского метрополитена "Академгородок". Корреспондент Delo.ua протестировал качество мобильной связи и заключил: "Все работает отлично". Ранее, мобильные операторы сетовали, что Киевсовет уже несколько месяцев тормозит принятие тарифов за доступ к элементам коммунальной инфраструктуры. 

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