Первый пошел: на одной станции киевского метро мобильные операторы запустили 4G (ВИДЕО)

С 5 марта 2020 года три мобильных оператора — Киевстар, Vodafone Украина и lifecell — начали предоставлять услуги 4G связи на станции киевского метрополитена "Академгородок". Это — первая станция столичной "подземки", где стал доступен скоростной мобильный интернет, передает корреспондент Delo.ua, который с помощью проведения прямого эфира в социальной сети Facebook на платформе станции проверил работу услуги.

"Интернет на станции работает", — сообщил корреспондент Delo.ua.

Высокоскоростной мобильный интернет отлично работает также в перегоне между станциями "Академгородок" и "Житомирская" и на всех выходах из названных станций.

Тем временем, в совместном пресс-релизе трех мобильных операторов говорится, что запуск 4G на этой станции стал возможным благодаря ранее заключенному договору сервитута между операторами и КП "Киевжилспецэксплуатация". В рамках этого договора операторы имеют право модернизации части оборудования, установленного на станции Академгородок, до стандарта 4G.

Однако, для полноценного запуска и развертывания 4G на всех станциях в течение 2020 года, депутаты Киевского городского совета должны принять решение о плате за доступ телеком-операторов к инфраструктуре города, в частности метрополитена. Если такое решение будет принято депутатами на ближайшей сессии городского совета — 12 марта, — то все три оператора планируют запустить 4G еще на 8 станциях метро в течение первого полугодия, а на всех станциях — до конца 2020 года.

"Как утверждают аналитики, среднестатистический киевлянин проводит в интернете больше 3-х часов в день. Речь идет именно о мобильном интернете. А поскольку 2/3 горожан регулярно ездят в метро, ​​интересно проследить, как изменится эта цифра к концу года, когда мы запустим 4G на всех станциях. Как ориентир, могу привести пример Харьковского метро. Vodafone запустил там 4G еще в октябре 2018, это была первая 4G-сеть в Украине. В первые дни после запуска суточный трафик подскочил почти втрое! Я уверена, что мы оставим харьковскую статистику далеко позади, ведь техническое решение, которое разворачивается сейчас в киевском метрополитене — одно из самых современных в мире", — рассказала Ольга Устинова, генеральный директор Vodafone Украина.

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Напомним, что в июле 2019 года операторы в рамках тендера выбрали компанию Huawei в качестве поставщика решения для строительства общей 4G сети в столичном метрополитене. Техническое решение от Huawei позволяет использовать одну базовую станцию ​​сразу всем трем операторам. Сейчас для развертывания 4G на станции Академгородок Киевстар, Vodafone Украины и lifecell использовали частоты в диапазоне 1800 МГц: полосы шириной 20 МГц, 20 МГц и 15 МГц в соответствии с лицензиями на 4G каждого из операторов. Но в будущем также будет задействован диапазон 2600 МГц, что позволит обеспечить еще лучшее качество и скорость мобильного интернета.

К концу года высокоскоростной мобильный интернет должен заработать на всех станциях столичной подземки.

Отметим, стоимость проекта запуска мобильной связи стандарта 4G в киевском метрополитене тремя ведущими украинскими операторами мобильной связи "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell оценивается в $20 млн.

Ранее Киевский городской совет утвердил новые правила пользования столичным метрополитеном, согласно которым нищим, агитаторам, людям в нетрезвом состоянии и неопрятной одежде будут запрещать вход в метро.