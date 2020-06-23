ПриватБанк запустил оплату альтернативной картой при отсутствии основной

АО "ПриватБанк" первым в Украине запустил в сети своих POS-терминалов новую технологию, которая позволит оплачивать покупки с любой карты ПриватБанка, привязанной к Приват24, если на основной карте клиента не хватает денег.

Как сообщает пресс-служба финучреждения, теперь, если при оплате товара через терминал на кассе не хватает денег на карте, не нужно искать другую карту или доставать наличные.

POS-терминалы ПриватБанка сами проверят наличие необходимой суммы на других картах клиента, и предложат завершить покупку.

Для этого нужно выбрать непосредственно на POS-терминале карту, с которой хотите оплатить покупку, и подтвердить оплату.

В качестве альтернативной карты может быть выбрана любая карта клиента, которая подключена в Приват24.

Ранее государственный ПриватБанк запустил в Украине новый сервис, который позволяет снять со своей карты наличные деньги на кассе супермаркетов и других торговых точек без необходимости использования банкоматов.

Напомним, ПриватБанк первым в Украине запустил единое мобильное приложение для физических лиц и предпринимателей на базе Privat24 для Android и iOs.

Чтобы пользоваться единым сервисом, нужно обновить мобильный банк до последней версии.