Система электронных платежей Нацбанка заработала в режиме 23/7

С 3 августа текущего года в режиме 23/7 заработала система электронных платежей (СЭП) Национального банка Украины.

Как сообщает пресс-служба регулятора, переход на расширенный регламент работы прошел успешно — отныне система доступна для проведения межбанковских платежей 23 часа в сутки 7 дней в неделю.

В НБУ отмечают, что участники СЭП могут осуществлять межбанковский перевод денег с 01:00 до 24:00. При этом, в работе системы существует технологический перерыв в течение одного часа при переходе на новый банковский день — с 00:00 до 01:00.

До этого СЭП обеспечивала прием межбанковских платежей с 8:30 до 19:00 в рабочие дни и не работала в праздничные и выходные дни.

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Выполнение банками межбанковского перевода денег через СЭП в режиме 23/7 является добровольной опцией. Банки самостоятельно принимают решение о времени начала и окончания работы в СЭП на основании собственных нужд и потребностей клиентов.

Первыми ночью 3 августа этого года в системе провели платежи АО "Альфа Банк", АО "Первый инвестиционный банк", АО "Идея Банк". Утром к ним присоединились еще два банка — АО КБ "ПриватБанк" и АО "Ощадбанк".

В целом, на протяжении первых суток работы по новому регламенту платежи в СЭП провели все 75 банков Украины и Государственная казначейская служба Украины, из них четыре банка (АО "Альфа Банк", АО "ОТП Банк", АО КБ "ПриватБанк", АБ "Укргазбанк") отправляли начальные платежи в СЭП до конца суток.

Всего в течение банковского дня 3 августа 2020 года в системе было обработано 1,6 млн платежей на общую сумму более 119 млрд грн, в частности:

с 01:00 до 8:30 — 286 040 платежей на сумму 6,8 млрд грн;

с 08:30 до 19:00 (рабочее время, определенное предыдущим регламентом СЭП) — более 1,303 млн платежей на сумму 112 млрд грн;

с 19:00 до 00:00 — 13 тысяч 870 платежей на сумму 69 млн грн.

"Теперь клиенты банков будут иметь почти круглосуточный доступ к финансовым услугам и смогут проводить чувствительные ко времени платежи в удобном для них режиме. Это положительно будет способствовать расширению финансовой инклюзии, внедрению новых инновационных инструментов безналичного перевода средств и росту доли безналичных расчетов", — заявил директор Департамента информационных технологий НБУ Владимир Нагорнюк.

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Работа СЭП в режиме 23/7 станет первым этапом для перехода системы на круглосуточный режим работы.

Речь идет о том, что переход от текущего к следующему банковскому дню будет проводиться мгновенно, без приостановления приема платежей в СЭП при переходе на новый день. Такой режим работы СЭП планируется реализовать в рамках работ по созданию следующего поколения СЭП (СЭП-4) вместе с переходом системы на международный стандарт ISO 20022.

Напомним, в рамках модернизации и дальнейшего развития системы электронных платежей Национальный банк Украины внес изменения в технологию ее работы.

Система электронных платежей Национального банка — государственная банковская платежная система, обеспечивающая проведение межбанковского перевода через счета, открытые в Национальном банке Украины.

Участниками СЭП по состоянию на 1 января 2020 года было 75 банков, Государственная казначейская служба и Национальный банк Украины.