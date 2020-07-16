  • Главная
  • Политика и экономика
  • Финансы
  • Банки
Банки 50 минут назад

Система электронных платежей НБУ для банков снова стала платной

В связи с карантином Нацбанк в течение четырех месяцев не взимал с банков плату за осуществление расчетов в системе

Фото: The Page Фото: The Page
Фото: The Page

С 24 июля 2020 года Национальный банк Украины (НБУ) восстанавливает тарифы за платежи в Системе электронных платежей (СЭП).

Как отмечает пресс-служба регулятора, это связано с запланированным переходом СЭП на расширенный регламент работы, предусматривающий доступность системы для проведения межбанковских платежей 23 часа в сутки 7 дней в неделю (23/7).

Кратко и по делу в Telegram

Кроме того, Нацбанк принял такое решение учитывая поэтапное ослабление Кабинетом Министров Украины карантинных и противоэпидемических мероприятий, связанных с предотвращением распространения на территории Украины коронавирусной инфекции.

"Поэтому с 24 июля для участников системы начнут действовать обновленные тарифы за услуги в системе, переход на которые регулятор планировал осуществить еще весной этого года", — говорится в сообщении.

Читайте также:
В НБУ завили о переходе платежной инфраструктуры на международный стандарт

Соответствующие нормы содержит постановление Правления НБУ от 15 июля 2020 № 101.

В связи с карантином Нацбанк в течение четырех месяцев (с 24 марта 2020 года) не взимал с банков плату за осуществление расчетов в системе.

Напомним, Система электронных платежей Национального банка Украины переходит на расширенный регламент работы в режиме 23/7 с 3 августа.

В рамках модернизации и дальнейшего развития системы электронных платежей Национальный банк Украины внес изменения в технологию ее работы.

Система электронных платежей Национального банка — государственная банковская платежная система, обеспечивающая проведение межбанковского перевода через счета, открытые в Национальном банке Украины.

Участниками СЭП по состоянию на 1 января 2020 года было 75 банков, Государственная казначейская служба и Национальный банк Украины.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Пандемия Covid-19 стимулирует рост электронных платежей — СМИ
Пандемия Covid-19 стимулирует рост электронных платежей — СМИ
НБУ призывает нардепов проголосовать против законопроекта Дубинского
НБУ призывает нардепов проголосовать против законопроекта Дубинского
Коммерческие банки увеличили спрос на процентный своп с НБУ
Коммерческие банки увеличили спрос на процентный своп с НБУ
Загрузка...
Новое видео
МСБ vs коронакризис: как выходят из карантина рестораны и бьюти-индустрия / DeloUA

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Отель "Днипро" в центре Киева продали за 1,1 млрд гривен фирме из Броваров (ВИДЕО)

  3. Владельцы баров и ресторанов со стульями и диванами пикетируют Кабмин (ВИДЕО)

  4. Буксирное пиратство: как происходит тихая аннексия россиянами морских портов Украины

  5. Здание "Антонова" передали Высшему антикоррупционному суду

Загрузка...