Нацбанк запускает систему электронных платежей в новом режиме

Система электронных платежей (СЭП) Национального банка Украины (НБУ) переходит на расширенный регламент работы в режиме 23/7 с 3 августа.

Соответствующее решение №408 от 18 июня 2020 года приняло правление НБУ.

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Как сообщает пресс-служба регулятора, система будет доступна для проведения межбанковских платежей 23 часа в сутки 7 дней в неделю (23/7).

"Такая новация даст возможность проводить чувствительные ко времени платежи, а также способствовать расширению доступа клиентов к финансовым услугам и росту доли безналичных расчетов", — говорится в сообщении.

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Предварительно старт работы СЭП в режиме 23/7 планировался через 30 календарных дней после завершения карантина.

"Это было обусловлено пониманием трудностей, которые возникли у персонала банков из-за ограничений. Напротив, сегодня в Украине внедрена адаптивная модель карантина. Поэтому Национальный банк установил конкретный срок введения работы СЭП в режиме 23/7, чтобы участники системы могли рассчитывать и оптимально планировать свою деятельность в условиях карантина", — пояснили в Нацбанке.

В то же время, в НБУ отмечают, что проведение банками межбанковского перевода денег через СЭП в новом режиме является добровольным опцией.

"Банки самостоятельно будут принимать решение относительно начала и завершения работы в СЭП на основании собственных нужд и потребностей своих клиентов. Напомним, что работа СЭП в режиме 23/7 состоянии дерет этапом для перехода СЭП на круглосуточный режим работы", — заявили в НБУ.

Ранее планировалось, что СЭП заработает в апреле 2020 года.

Напомним, в рамках модернизации и дальнейшего развития системы электронных платежей Национальный банк Украины внес изменения в технологию ее работы.