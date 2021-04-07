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Валюта 40 минут назад

С начала года украинцы получили на 30% больше переводов из-за рубежа, чем в 2020 году

Количество иностранных переводов в сравнении с прошлым годом выросло на 21% — до 1 млн

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

За первые три месяца 2021 года украинцы получили через Приват24 и другие сервисы ПриватБанка иностранных переводов (без учета р2р и SWIFT платежей) на сумму $386 млн, что на 30% больше, чем за первый квартал 2020 года.

Количество иностранных переводов в сравнении с прошлым годом выросло на 21% до — 1 млн, сообщает пресс-служба государственного банка.

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В то же время за первый квартал украинцы отправили через ПриватБанк за границу $79,7 млн, что на 20% превышает прошлогодние показатели. При этом количество отправленных за границу переводов за этот период увеличилось лишь на 7% до 155 тысяч.

"В 2021 году более 72% зарубежных переводов, с учетом пандемии и карантина, клиенты ПриватБанка получили через Приват24 и другие цифровые каналы. В среднем украинцы получали из-за рубежа $374, а отправляли по $517", — говорится в сообщении.

При этом больше всего денежных переводов украинцы в 2021 году получают из США — более 19% ($71,2 млн) от общего объема переводов.

Второй в рейтинге стран-доноров переводов оказалась Италия (12%, $48 млн), на третьем месте — Израиль (10%, $40,1 млн).

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Среди стран-лидеров по отправке в Украину денежных переводов также закрепились Россия (7%, $27,1 млн), Германия (6%, $23,2 млн) и Польша (5%, $19,7 млн).

Напомним, объем частных переводов в Украину из-за границы за декабрь 2020 года составил $1,129 млрд, что на $38 млн больше, чем годом ранее ($1,091 млрд).

В то же время, за январь — декабрь 2020 года объем переводов составил $12,121 млрд, что на 1,7% (на $200 млн) больше, чем годом ранее ($11,921 млрд).

При этом, за 2020 год с использованием систем перевода денег в пределах Украины было переведено 255,2 млрд грн или $9,489 млрд в эквиваленте.

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