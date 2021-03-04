Объем денежных переводов в Украину от заробитчан в 2021 году может достичь $13 млрд — НБУ

В 2021 году рост объема денежных переводов от трудовых мигрантов в Украину может достигнуть $13 млрд.

Об этом 4 марта в ходе брифинга сообщил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Юрий Гелетий.

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"В 2021 году ожидается рост переводов от трудовых мигрантов в Украину на 8% — до около $13 млрд. Прежде всего, за счет восстановления экономик стран назначения трудовых мигрантов, а также упрощения пересечения границ за счет смягчения противоэпидемических мер", — заявил Гелетий.

По его словам, в 2021 году также ожидается восстановление расходов украинцев на выездной туризм, однако они не достигнут уровня докарантинного 2019 года.

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"Также мы ожидаем в 2021 году восстановления рынка путешествий почти до $6 млрд с $4,7 млрд в 2020 году. А в 2022 году наши ожидания, что этот показатель достигнет докризисного уровня", — добавил замглавы НБУ.

Напомним, объем частных переводов в Украину из-за границы за декабрь 2020 года составил $1,129 млрд, что на $38 млн больше, чем годом ранее ($1,091 млрд).

В то же время, за январь — декабрь 2020 года объем переводов составил $12,121 млрд, что на 1,7% (на $200 млн) больше, чем годом ранее ($11,921 млрд).

При этом, за 2020 год с использованием систем перевода денег в пределах Украины было переведено 255,2 млрд грн или $9,489 млрд в эквиваленте.

Источник фото: Depositphotos.