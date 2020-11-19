Экономика 8 минут назад

Евро впервые с 2013 года обогнал доллар по числу международных переводов

Использование американского доллара упало примерно на 4,6 процентных пункта с декабря

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В октябре евро был наиболее часто используемой валютой трансграничных платежей, впервые с февраля 2013 года обогнав доллар. Такие данные обнародовало Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT), передает Bloomberg.

Так, около 37,82% денежных переводов SWIFT было проведено в евро, что более чем на 6 процентных пунктов превышает долю европейской валюты в конце прошлого года.

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В свою очередь, использование американского доллара упало примерно на 4,6 процентных пункта с декабря до 37,64% транзакций в прошлом месяце. Наибольшую долю доллар имел в апреле 2015 года — 45,3% переводов.

В валютах Великобритании, Японии и Канады суммарно было проведено в октябре 12,25% сделок.

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Доля китайского юаня упала до 1,66% операций, что является худшим показателем с апреля. Китайская валюта занимала лишь 35-е место в октябре 2010 года, когда SWIFT начал отслеживать такие данные. В 2014 году юань вошел в шестерку основных валют, и с тех пор его доля составляла в среднем немногим менее 2%.

Отмечается, что сокращение доли международных платежей в американской валюте обусловлено замедлением мировой торговли, вызванной пандемией рецессией и политической нестабильностью.

По данным Bloomberg, доллар ослаб более чем на 11% после мартовского пика в сравнении с корзиной основных валют, и эксперты прогнозируют дальнейшее снижение его стоимости.

Отметим также, что 18 ноября украинская гривня продолжила укрепление, однако аналитики видят угрозу для ее курса.

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