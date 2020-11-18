Гривня продолжает укрепляться, но аналитики видят угрозу для ее курса

17 ноября Нацбанк, как и за день до этого, на межбанковские валютные торги не выходил. Без вмешательства регулятора за день доллар подешевел с 28,09/28,11 грн/доллар на начало торгов до 28,125/28,14 грн/доллар к концу сессии.

"Такая динамика наблюдается на фоне заявлений властей США о содействии Украине в налаживании коммуникации с компаниями Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer и Novavax для ускорения подписания контрактов на поставки вакцины от коронавируса", — говорит в комментарии Delo.ua руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Кроме этого, аналитик отмечает то, что президент Украины Владимир Зеленский обсудил с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард бюджет страны на 2021 год, антикоррупционное законодательство и визит миссии Фонда в страну. Он напоминает, что Совет управляющих МВФ в начале июня одобрил новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом в 5 млрд долларов. "Между тем, новый транш фонда остается пока на паузе, и, вероятно, ближайшие 3-4 месяца не будет предоставлен Украине", — говорит Шевчишин.

Вместе с этим, неудовлетворительными руководитель отдела аналитики ГК Forex Club считает результаты проведенного вчера Минфином аукциона по ОВГЗ, где на продажу выставлялись гривневые ОВГЗ сроком обращения 105, 343 и 1078 дней и ОВГЗ номинированные в долларах на 442 дня. Ожидалось, что главными покупателями там будут банки, которым НБУ в пятницу, 13 ноября, выдал невиданный до этого рефинанс — 16,577 млрд гривен. "Рынок отыгрывает вчерашние результаты размещения ОВГЗ, которые оказались неудовлетворительными, несмотря на повышение ставок по всей длине кривой доходности. Трехлетние ОВГЗ размещались свыше 11%, но спрос на них оказался низким. При этом, банки получили в пятницу рекордный пакет рефинансирования, а нерезиденты находятся в гривне, которую они получили после продажи гособлигаций. Это привело к тому, что на рынке образовался большой навес ликвидности, который в любой момент может девальвировать гривню", — говорит Шевчишин.

Отметим, по результатам вчерашнего аукциона Минфин смог разместить гривневые ОВГЗ на сумму в 374 млн гривен, валютные ОВГЗ на 75,9 млн долларов.

По прогнозам Шевчишина, вероятно, в ближайшее время национальня валюта продолжит находиться в диапазоне 28,1-28,2 гривен за доллар. "Однако, если на рынок пойдет ликвидность, следует ждать ослабления. Сдерживать гривню будут экспортеры, которые продолжают заводить валюту под налоговые выплаты", — говорит он.

Тем временем, 18 ноября, по сравнению со вчерашним днем, 17 ноября, НБУ почти не изменил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару — вырос с 28,112 грн/доллар до 28,1067 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 18 ноября:

✅ 1 доллар США — 28,1067 грн;

✅ 1 евро — 33,3964 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 30,8882 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 37,2512 грн.

На межбанковском валютном рынке 18 ноября курс доллара к открытию торгов, по сравнению со вторником, в покупке подорожал на 1 копейку, в продаже — не изменился. 17 ноября торги закрылись на уровне 28,12/28,14 грн/доллар, в среду открылись курсом — 28,13/28,14 грн за доллар.

Евро на межбанке в покупке подорожал на 4 копейки, в продаже — на 3 копейки. 18 ноября торги по евро стартовали в диапазоне 33,42/33,43 грн за евро. 17 ноября закрылись на уровне 33,38/33,40 грн/евро.

По прогнозам дилеров, коридор по доллару на межбанковских торгах сегодня будет 28,05-28,25 грн/доллар, по евро — 33,15-33,65 грн/евро.

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На наличном рынке в среду утром средний курс покупки доллара составил 28,20 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 28,25 грн/доллар. Во вторник доллар покупали по курсу — 28,18/28,23 грн/доллар. Таким образом, в покупке и в продаже курс доллара вырос на 2 копейки.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 33,25/33,35 грн/евро. По сравнению со вторником курс евро в покупке вырос на 7 копеек, в продаже — на 10 копеек. 17 ноября утром евро торговался в диапазоне 33,18/33,25 грн/евро.