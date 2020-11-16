Предпосылок для падения курса гривни аналитики пока не видят

С прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 28,14 до 28,12 грн/доллар (-0,1%). Курс спроса/предложения доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время выросли с 28,10/28,12 до 28,12/28,14 грн/доллар (+0,1%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю изменились с 28,09/28,34 до 28,10/28,33 грн/доллар (+0,02%/-0,02%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 0,9% до 0,8% за счет роста курса покупки с одновременным снижением курса продажи.

"Столь незначительные и при этом разнонаправленные колебания курса доллара за неделю свидетельствуют о том, что на нынешних уровнях он нащупал свое временное равновесие и еще некоторое время останется вблизи текущих значений", — говорит в комментарии Delo.ua старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

В понедельник, 16 ноября, курс гривни, открылся вблизи пятничной отметки — 28,15 гривень за доллар.

"Такая динамика наблюдается на фоне заявлений главы НБУ Кирилла Шевченко об отказе финансирования дефицита бюджета эмиссией гривни, что немного снижает опасения рынка, но не снимает вопрос формата финансирования. Тем более, что в пятницу было выдано рекордное рефинансирование банкам на уровне 16 млрд гривен, которое может быть направлено на покупку ОВГЗ, что, по сути, является скрытой эмиссией. Не смотря на это, пока продолжается сезон выплаты налогов и заведения валютной выручки, гривня будет ощущать поддержку", — говорит в комментарии Delo.ua руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Также, с точки зрения Шевчишина, негативом для рынка является то, что переговоры с МВФ не принесли желаемого результата. "Вопрос эффективности антикоррупционных действий находится на повестке дня. Также, полагаем, что к проголосованному бюджету на 2021 год есть большие вопросы. Это фактор негатива для рынка", — говорит руководитель отдела аналитики ГК Forex Club.

Ещё одним фактором, влияющим на курс гривни, по мнению Шевчишина, остаётся карантин "выходного дня" в Украине, который согласны соблюдать не все, что говорит о слабости центральной власти.

"Вероятно, на фоне разнонаправленных факторов, с учетом заведения иностранной валюты под налоги, гривня сохранит свои позиции в диапазоне 28,1-28,2 гривен за доллар", — прогнозирует Шевчишин.

Предпосылок для роста курса доллара относительно гривни не видит на этой неделе и старший аналитик Альпари. "На начавшейся неделе мы ожидаем, что курс доллара к гривне сильно не изменится. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,2 грн/доллар, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,1/28,3 грн/доллар", — говорит Иосуб.

Тем временем, 16 ноября, по сравнению с последним банковским днем прошлой недели, 13 ноября, НБУ укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару больше чем на 8 копеек — с 28,1963 грн/доллар до 28,1158 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 16 ноября:

✅ 1 доллар США — 28,1158 грн;

✅ 1 евро — 33,2118 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 30,7461 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 37,0116 грн.

На межбанковском валютном рынке 16 ноября курс доллара к открытию торгов, по сравнению с пятницей, в покупке подорожал на 1 копейку, в продаже — на 2 копейки. 13 ноября торги закрылись на уровне 28,11/28,12 грн/доллар, в пятницу открылись курсом — 28,12/28,14 грн за доллар.

Евро на межбанке в покупке подорожал на 11 копеек, в продаже — на 10 копеек. 16 ноября торги по евро стартовали в диапазоне 33,33/33,35 грн за евро. 13 ноября закрылись на уровне 33,22/33,23 грн/евро.

По прогнозам дилеров, коридор по доллару на межбанковских торгах сегодня будет 28,05-28,25 грн/доллар, по евро — 33,05-33,55 грн/евро.

На наличном рынке в понедельник утром средний курс покупки доллара составил 28,25 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 28,30 грн/доллар. В пятницу доллар покупали по курсу — 28,26/28,32 грн/доллар. Таким образом, в покупке курс доллара снизился на 1 копейку, в продаже — на 2 копейки.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 33,22/33,32 грн/евро. По сравнению с пятницей курс евро в покупке вырос на 7 копеек и в продаже — на 7 копеек. 13 ноября утром евро торговался в диапазоне 33,15/33,25 грн/евро.