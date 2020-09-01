Два сценарії для гривні: яким буде курс долара цієї осені

Зниження курсу гривні влітку по відношенню до американської і європейської валют аналітики ринку пов`язують більше з політичними, аніж з економічними факторами.

"Динаміку гривні влітку визначали в першу чергу перестановки в НБУ. Був відправлений у відставку керівник відомства Яків Смолій, на його місце був призначений Кирило Шевченко. Все це відбувалося під розмови про те, що Кабмін незадоволений занадто міцною гривнею і жорсткою грошово-кредитною політикою регулятора. Після зміни керівництва НБУ виникли побоювання різкого пом'якшення монетарної політики, штучного ослаблення гривні до комфортного для Мінфіну курсу 30 грн за долар, і втрати Нацбанком своєї незалежності. В результаті в 20-х числах липня курс долара на міжбанку впритул підібрався до позначки 27,9 грн/долар, а продаж на готівковому ринку перевищила 28 грн/долар", — каже в коментарі Delo.ua старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб.

Значно суттєвіше аніж зростання курсу долара щодо гривні зростання курсу євро щодо гривні аналітик пов'язує із ростом євро по відношенню до долара на світовому ринку — з 1,1010 до 1,1910 (+ 8,21%).

"Впевнене зростання євро обумовлено динамікою валюти в світі під тиском монетарної політики Федеральної резервної системи США, зниження попиту на долари від усiх центробанків та інвесторів", — відзначає в коментарі Delo.ua аналітик "Центру біржових технологій" Максим Орищак.

Загалом аналітик вважає, що літній період гривня пережила достойно. "Валютний ринок країни зберіг відносну стабільність, без досягнень негативних прогнозів зростання долара до рівня 30 грн/долар, без різких девальваційних стрибків", — говорить Орищак.

Як фактор впливу на курс гривні аналітик відзначає також відсутність попиту на валюту. "В Україні обсяги валютних операцій були низькими через сезон літніх відпусток, карантин, негативні тенденції в економіці України, і у наших основних торговельних партнерів (що знизило обсяги експорту та імпорту). Не було попиту на валюту — курс не отримував факторів тиску", — каже він.

Зважаючи на те, що літо загалом було складним для світової економіки через поширення коронавірусу, аналітик RoboForex Андрій Гойлов вважає девальвацію гривні до долара США менш ніж на 3% успіхом.

"Курсові коливання стримувалися НБУ, який досить активно виходив на торги. У другій половині серпня Нацбанк в основному виступав покупцем валюти, утримуючи українську гривню від сильного зміцнення до долара США. Було багато чуток про "долар по 30", але публічні заяви глави НБУ Кирила Шевченка розвіяли подібні спекуляції і відобразили спадкоємність монетарної політики його попередника — Якова Смолія. Велися розмови і про реструктуризацію боргу за зразком 2015 року, але Мінфін України спростував їх своїми діями, підтвердивши свою рішучість не проводити будь-яких переговорів щодо зниження боргового "тягаря". Зокрема, завдяки дорозміщенню євробондів на суму 328,79 млн доларів США були викуплені 10% ВВП-варантів, випущених в 2015 році. За цими цінними паперами Україна буде здійснювати виплати при зростанні ВВП більш ніж на 4%, і як би це дивно не звучало, робить для країни щорічне економічне зростання більше 5% невигідним", — каже в коментарі Delo.ua Андрій Гойлов.

Крім регулятора, за словами аналітика RoboForex, на курс гривні впливав продаж валюти з боку великих платників податків — НАК Нафтогазу і аграріїв. Попит же формували імпортери і нерезиденти, яким було необхідно конвертувати процентні виплати по ОВДП. "При цьому закриття кордонів і відновлення пост-карантинних обмежень знижує ринкову ліквідність на міжбанківському валютному ринку", — відзначає Гойлов.

Зміцнюючий серпень

У серпні гривня зміцнилася щодо долара, але одночасно з цим знизилася по відношенню до євро. Офіційний курс долара, встановлений НБУ, знизився за місяць з 27,6913 грн до 27,4759 грн (-0,78%). Офіційний курс європейської валюти зріс за цей час з 32,5470 грн до 32,7334 грн (+ 8,67%). Приблизно таку ж динаміку показали за місяць курси готівкового ринку.

"В цілому, можна вважати, що гривня за місяць практично не змінилася, і зростання курсу євро близький за значенням до зниження долара. Така динаміка двох основних валют пов'язана виключно з ростом пари EUR/USD за місяць на світовому ринку з 1,1750 до 1,1910 (+ 1,36%)", — каже Вадим Іосуб.

Причинами стабільності Максим Орищак називає відсутність попиту на валюту в країні з боку населення/спекулянтів; активний продаж валюти аграріями та металургами, які експортують дорогу продукцію; участь НБУ на валютних торгах, який майже щодня викуповував з ринку надлишок пропозиції валюти, тим самим не даючи зміцнитися курсу ще сильніше.

"З локальних мінімумів гривня частково відновилася у серпні у відповідь на ряд заяв про те, що НБУ націлений виконувати поточну програму з МВФ, налаштований на збереження своєї незалежності, і збереже режим таргетування інфляції і ринкове курсоутворення. На підтвердження своїх намірів, на засіданні 24 липня НБУ зберіг облікову ставку на рівні 6% річних, і заявив, що не планує її знижувати найближчі два роки", — каже Вадим Іосуб.

Прогнози

Максим Орищак: У вересні курс продажу долара і євро в Україні збереже свої міцні позиції. Ми не чекаємо девальвацію, так як ділове середовище не готове до активних дій через коронавірус, але і не чекаємо зростання гривні, так як приводу для активного припливу коштів в країну зараз немає.

Варто враховувати три сценарії для гривні: оптимістичний — зростання гривні до рівня 26 грн/долар, помірний — коридор коливання 28,00-28,50 грн / долар, негативний — 30 грн/долар.

В рамках оптимістичного сценарію, і, поки що, нереального, розглядаємо такі події як активне відновлення попиту на товари з України зовнішніми партнерами, зростання інвестиційної активності.

Помірний сценарій включає в себе такі події як майбутні пікові виплати зовнішніх боргів і період репатріації дивідендів "дочками" іноземних компаній, інтервенції НБУ при необхідності, зростання пропозиції валюти з боку аграріїв і металургів. Тобто абсолютно реальний сценарій, без форс-мажорів.

Прогноз падіння гривні до рівня 30 гривень повинен зберегтися на випадок форс-мажору, яким може виступити черговий період карантину в країні. Через це є ризик падіння гривні навіть при інтервенціях і достатності рівня ЗВР країни.

Вадим Іосуб: Якщо нова команда НБУ буде і далі підтверджувати справами декларовану прихильність зваженої грошової політики, то вересень для гривні пройде без потрясінь. Долар протягом місяця буде торгуватися в діапазоні 26,9-28,0 грн/долар, євро — в діапазоні 32,1-33,4 грн/євро. Якщо говорити про перспективи до кінця осені, то можна очікувати більшу волатильність на ринку. Долар протягом осені може торгуватися в діапазоні 26,4-28,6 грн/долар, євро — в діапазоні 31,4-34,0 грн/долар. Втім, курс євро менш передбачуваний, і може вийти за зазначені рамки в разі сильних коливань валютної пари EUR/USD на світовому ринку.

Андрій Гойлов: Цієї осені на курс валют впливатимуть ті самі фактори, що і влітку. Варто зазначити, що на вересень припадає пік платежів за зовнішніми кредитами — 2,1 млрд доларів США. Дана сума вже акумульована в бюджеті і, згідно з даними Мінфіну, виплата не зробить істотного впливу на курс національної валюти. В жовтні-грудні боргове навантаження буде значно менше, не дивлячись на збільшений до 7,5% від ВВП дефіцит бюджету.

Зовнішнім ризиком буде друга хвиля пандемії COVID-19, при якій можливі непередбачувані курсові коливання. На загальній істериці можемо побачити і горезвісні "30 гривень за долар". Але навіть в такій ситуації я б не поспішав "бігти за валютою", так як в арсеналі у НБУ достатньо інструментів, щоб "приборкати" спекулянтів і повернути курс до потрібної позначки.

В цілому (якщо не буде зовнішніх шоків) курс долара США буде перебувати в межах 27,40-27,70 грн/долар. Можлива деяка девальвація гривні до позначки 28,10 грн/долар, як і її зміцнення до 26,50 грн/долар. Єдина європейська валюта залишиться в межах 32,30-33,15 грн/євро. Зараз найкраще дотримуватися старого доброго принципу — "не класти всі яйця в одну корзину". Найбільш оптимальним буде зберігання заощаджень в пропорції 35% — гривня, 35% — долар США, і 30% — євро.

Курс сьогодні

В перший день осені, вівторок, 1 вересня, НБУ у порівнянні з понеділком, 31 серпня здешевив офіційний курс національної валюти по відношенню до долара більш ніж на 8 копійок — з 27,4759 грн/долар до 27,5618 грн / долар.

Про це свідчать дані регулятора.

Офіційний курс валют на 1 вересня:

✅ 1 долар США — 27,5618 грн;

✅ 1 євро — 32,895 грн;

✅ 1 швейцарський франк — 30,5309 грн;

✅ 1 фунт стерлінгів — 36,6958 грн.

На міжбанківському валютному ринку 1 вересня курс долара на момент відкриття торгів, у порівнянні з останнім днем серпня, в покупці подешевшав на 1 копійку, в продажі — на 2 копійки. 31 серпня торги закрилися на рівні 27,54/ 27,57 грн/долар, а уже у вівторок відкрилися курсом 27,53/27,55 грн за долар.

Євро на міжбанку подорожчав в покупці і в продажі на 13 копійок. 1 вересня торги по євро стартували в діапазоні 32,97/33,00 грн за євро. 31 серпня закрилися на рівні 32,84 / 32,87 грн/євро.

За прогнозами дилерів, коридор по долару на міжбанківських торгах сьогодні буде 27,45-27,70 грн/долар, по євро — 32,60-33,25 грн / євро.

На готівковому ринку у вівторок зранку середній курс покупки долара склав 27,56 грн/долар. Продають готівковий долар за курсом 27,60 грн/долар. У понеділок долар купували по курсу 27,50 грн/долар, продавали по курсу 27,54 грн/долар. Таким чином, в покупці і в продажі долар подорожчав на 6 копійок.

Середній курс купівлі/продажу євро в першій половині дня на готівковому ринку склав 32,65/32,80 грн/євро. У понеділок вранці євро купували дешевше на 22 копійки, продавали дешевше на 30 копійок. Курс був 32,43/32,50 грн/євро.