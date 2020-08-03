За липень гривня подешевшала на 3%: Чого чекати від курсу в серпні

Курс національної валюти протягом липня поступово знижувався, що стало результатом як зовнішнього тиску, так і внутрішніх політичних подій.

"У липні гривня подешевшала як щодо долара, так і щодо євро, причому, по відношенню до європейської валюти помітно сильніше. Офіційний курс долара, встановлений НБУ, зріс за місяць з 26,6922 грн/долар до 27,6913 грн/долар (+ 3,74%). Офіційний курс європейської валюти підскочив за цей час з 29,9500 грн/євро до 32,5470 грн/євро (+ 8,67%). Приблизно таку ж динаміку показали за місяць курси готівкового ринку", — зазначає в коментарі Delo.ua старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб.

Більш швидке зростання євро аналітик пов'язує з помітним зростанням євро щодо долара на світовому валютному ринку. "За місяць валютна пара EUR/USD виросла з 1,1220 до 1,1750 євро/долар (+ 4,75%). При цьому в кінці липня пара досягала позначки 1,19 — це максимум з травня 2018 року", — говорить Іосуб.

Про інші зовнішні чинники говорить в коментарі Delo.ua аналітик "Центру біржових технологій" Максим Орищак. "Торги по нафті марки Brent протягом липня проходили в невеликому діапазоні: 41,3$-45$ за барель. Причиною було зниження попиту на фізичні товари і зростання торгової активності на більш спекулятивних активах — дорожчало золото (+ 10,3%) і срібло (+ 44,4%), росла вартість біткоіна (+ 26%), в світі розпродавали долар США (індекс долара США втратив 4,25%)", — зазначає він.

Щодо внутрішніх чинників падіння курсу гривні у липні, то його аналітики більше пов'язують не з економічними чинниками, а з психологічними.

"Липневе падіння гривні багато в чому пов'язане з перестановками в Нацбанку. Був відправлений у відставку керівник відомства Яків Смолій, на його місце був призначений Кирило Шевченко. Все це відбувалося під розмови про те, що Кабмін незадоволений занадто міцною гривнею і жорсткою грошово-кредитною політикою регулятора. Після зміни керівництва НБУ виникли побоювання різкого пом'якшення монетарної політики, штучного ослаблення гривні до комфортного для Мінфіну курсу 30 грн за долар, і втрати Нацбанком своєї незалежності. В результаті в 20-х числах липня курс долара на міжбанку впритул підібрався до позначки 27,9 грн/долар, а продаж на готівковому ринку перевищила 28 грн/долар", — каже Вадим Іосуб.

Читайте также: Курс доллара перешагнул психологический уровень 28 гривен

Аналітик відзначає, що ряд заяв про те, що НБУ націлений виконувати поточну програму з МВФ, налаштований на збереження своєї незалежності, і збереже режим таргетування інфляції і ринкове курсоутворення і на підтвердження своїх намірів, на засіданні 24 липня зберіг облікову ставку на рівні 6% річних, і заявив, що не планує її знижувати найближчі два роки, дозволило гривні до кінця місяця трохи відновитися з локальних мінімумів.

"На початку серпня ринок перетравлює закриття липня і оперативні економічні дані, що надходять. Зокрема, НБУ повідомив, що платіжний баланс в червні зведений з профіцитом на рівні 773 млн доларів, завдяки траншу МВФ і слабкому імпорту в умовах карантину. У той же час залишок коштів на єдиному казначейському рахунку в липні знизився на третину (31,7%) — з 75,701 млрд гривень до 51,693 млрд гривень, станом на 1 серпня. Також стало відомо, що прибуток українських банків за I півріччя 2020 року скоротився на 23% в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року. У січні-червні 2020 року платоспроможні банки отримали 859 тисяч доларів чистого прибутку. Станом на 1 липня з 75 банків тільки 59 були прибутковими, решта ж 16 отримали збитки", — каже в коментарі Delo.ua керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин.

Аналітик вважає, що у перший банківський день серпня учасники міжбанківського валютного ринку з продажем чи купівлею валюти поспішати не будуть — у понеділок ринок буде шукати ідеї для виходу з даних, що надходять, а також очікуватиме на завтрашнє розміщення ОВДП.

Зазначимо, у вівторок, 4 серпня, Мінфін має намір розмістити облігації на 203, 350 і 567 днів. Те, наскільки це розміщення буде вдалим, може суттєво вплинути на курс гривні, особливо, зважаючи на виплати, які уряд має здійснити по раніше розміщених ОВДП.

"Цього тижня уряд має виплатити понад 16 млрд гривень і 140 млн доларів за ОВДП. Є побоювання, що ліквідність, яка надійде на ринок, натисне на курс", — зазначає Шевчишин.

Ринок сьогодні

Тим часом, у понеділок, 3 серпня, у порівнянні з останнім банківським днем ​​минулого тижня, п'ятницею 31 липня, НБУ укріпив офіційний курс національної валюти щодо долара на 1 копійку — з 27,6913 грн / долар до 27,6798 грн / долар.

Про це свідчать дані регулятора.

Офіційний курс валют на 3 серпня:

✅ 1 долар США — 27,6798 грн;

✅ 1 євро — 32,7812 грн;

✅ 1 швейцарський франк — 30,4458 грн;

✅ 1 фунт стерлінгів — 36,3989 грн.

На міжбанківському валютному ринку 3 серпня долар, в порівнянні з п'ятницею, в покупці і в продажу подешевшав на 2 копійки. 31 липня, міжбанк закрився в діапазоні 27,71 / 27,74 грн / долар, а вже в понеділок, 3 серпня, відкрився в діапазоні — 27,73 / 27,76 грн за долар.

Євро на міжбанку подешевшав і в покупці, і в продажу на 17 копійок. 3 серпня торги по євро стартували в діапазоні 32,58 / 32,61 грн за євро. 31 липня закрилися на рівні — 32,75 / 32,78 грн / євро.

За прогнозами дилерів, коридор по долару сьогодні буде в межах 27,60-27,85 грн / долар, по євро — 32,29-33,89 грн / євро.

На готівковому ринку в понеділок вранці середній курс покупки долара склав 27,60 грн / долар. Продають готівковий долар за курсом 27,65 грн / долар. У п'ятницю долар купували і продавали за таким же курсом.

Середній курс купівлі / продажу євро в першій половині дня на готівковому ринку склав 32,30 / 32,40 грн / євро. У п'ятницю вранці євро купували дорожче на 15 копійок, продавали дорожче на 20 копійок. Курс був 32,45 / 32,65 грн / євро.

Прогнози

"У перспективі на серпень динаміка для гривні збережеться негативною, так як незмінними залишаються зовнішні ризики: поширення коронавірусу по світу, очікування виборів в США, недружня зовнішня політика США по відношенню до Китаю, нова коаліція у вигляді "дружби проти Китаю" з боку США і Англії. Внутрішні ризики у вигляді невизначеної управлінської політики нового глави НБУ і ставлення кредиторів також виступають як тиск для гривні", — каже Максим Орищак.

За словами аналітика на курс валют також матиме вплив і очікуваний стрибок на енергоресурси.

"У серпні для ринку енергоресурсів ключовим буде новинний фон навколо коронавірусу, так як від цього залежить і можливий черговий етап карантину, і зростання загрози відновлення світової економіки, а значить зниження попиту на нафту. Незважаючи на очікуване збільшення обсягу виробництва, спекулянти можуть в будь-який момент стати причиною для різкого зростання цін в район 46-47 $ за барель. Відзначимо, що вересневі ф'ючерси "еталонної" нафти Brent знаходяться на позначках вище $ 43 за барель. Це означає, що будь-яке зниження ціни в серпні під рівнем 43-44 $ за барель Brent можна розглядати як інвестиційні коливання настроїв перед черговим стрибком ціни на новий максимум року", — зазначає Орищак.

Загалом, аналітик прогнозує, що у серпні гривня буде рухатися до рівня 30 гривень за долар.

"Якщо нова команда НБУ буде і далі підтверджувати справами декларовану прихильність зваженої грошової політики, то серпень для гривні пройде без потрясінь. Долар протягом місяця буде торгуватися в діапазоні 27,1-28,2 грн, євро — в діапазоні 31,9-33,2 грн. Втім, курс євро менш передбачуваний, і може вийти за зазначені рамки в разі сильних коливань валютної пари EUR/USD на світовому ринку", — прогнозує Вадим Іосуб.

Маневрування гривні найближчим часом в діапазоні 27,65-27,85 гривень за долар бачить Андрій Шевчишин.