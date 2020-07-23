Курс доллара перешагнул психологический уровень 28 гривен

Психологическое давление на гривню — заявление президента Владимира Зеленского, представителей Кабмина о том, что украинская национальная валюта должна быть слабее, и демонстративное невмешательство, вплоть до 22 июля, НБУ в межбанковские торги — способствовали усилению панических настроений на рынке валют.

На подходе к 28 грн/доллар 23 июля НБУ все-таки вмешался в ситуацию на межбанке — вначале продал $100 млн по курсу 27,77 грн/доллар, потом — еще $100 млн по курсу 27,80 грн/доллар.

Выход регулятора на межбанк немного успокоил рынок, и рубеж в 28 грн/доллар 22 июля там не был взят.

23 же июля торги по доллару на межбанковском валютном рынке вновь начались с выхода НБУ с продажей валюты по 27,90 грн/доллар.

Понимание того, что регулятор не хочет дать перешагнуть доллару за 28 грн/доллар частично успокаивает рынок, хоть спрос на иностранную валюту там все равно пока что превышает предложение.

Тем временем, по сравнению со средой, 22 июля, НБУ удешевил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на четверг, 23 июля, больше чем на 11 копеек — с 27,6647 грн/доллар до 27,7798 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 23 июля:

✅ 1 доллар США — 27,7798 грн;

✅ 1 евро — 32,1898 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 29,8483 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 35,3526 грн.

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При этом на наличном рынке курс удержать ниже заявленной планки не удалось. В четверг утром средний курс покупки доллара составил 28,00 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 28,05 грн/доллар. В среду доллар покупали дешевле на 15 копеек, продавали дешевле на 10 копеек. Курс был 27,85/27,95 грн/доллар.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 32,20/32,39 грн/евро. В среду утром евро покупали дешевле на 35 копеек, продавали дешевле на 34 копейки. Курс был 31,85/32,05 грн/евро.