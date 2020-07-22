Курс евро перешагнул психологический уровень 32 грн

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о курсе 30 гривен за доллар, заявление главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева о возможной девальвации гривни на 10% для стимулирования экономики, действия НБУ, который под руководством нового главы Кирилла Шевченко не выходит на межбанковские торги, чем демонстрирует, что снижение курса гривни его устраивает — все это дает импульс сомнениям и усиливает спрос на иностранную валюту.

"На рынке спрос на валюту превышает предложение. Нерезиденты, спекулянты и импортеры активно участвуют в торгах, опасаясь, что позже будет дороже. Нерезиденты продолжают уверенно выходить из ОВГЗ. Только за 6 дней иностранные инвесторы закрыли более 2,9 млрд гривен инвестиций в гособлигациях, а с начала месяца — 4,8 млрд.гривен", — описывает ситуацию на рынке в комментарии Delo.ua руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Аналитик отмечает, что вчерашний аукцион по размещению ОВГЗ показал катастрофически низкий спрос на бумаги и единичные заявки на гривневые облигации.

Отметим, согласно сообщениям Минфина на аукционе 21 июля от размещения 6-месячных бумаг в государственный бюджет было привлечено 4,67 млрд грн, а от двухлетних — 2,1 млрд грн. Средневзвешенная доходность 6-месячных ОВГЗ составила 7,74%, 2-летних — 10,25%.

"В условиях ожидаемой девальвации, предлагаемая Минфином доходность не интересна рынку", — говорит Шевчишин.

В то же время аналитик обращает внимание на заявление министра финансов Украины Сергея Марченко об отсутствии необходимости в дополнительной денежной эмиссии гривны. Минфин намерен привлекать средства на внешнем и внутреннем рынках. "Вместе с тем, чиновник сказал, что стране нужно собирать больше налогов, путем увеличения базы налогообложения за счет теневой экономики", — отмечает Шевчишин.

Аналитик считает, что на подходе к 28 гривен за доллар НБУ, вероятно, попытается сбить спрос. "Активность валютных интервенции для этого, как раз покажет позицию НБУ в этом вопросе", — говорит Шевчишин.

Усилить медвежьи тренды могут запланированные в конце июля и начале августа крупные погашения ОВГЗ, которые дадут ликвидность рынку.

Тем временем, по сравнению со вторником, 21 июля, НБУ удешевил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на среду, 22 июля, больше чем на 6 копеек — с 27,6011 грн/доллар до 27,6647 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 22 июля:

✅ 1 доллар США — 27,6647 грн;

✅ 1 евро — 31,6719 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 29,4949 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 35,1549 грн.

На межбанковском валютном рынке 22 июля доллар по сравнению со вторником в покупке подешевел на полкопейки, в продаже — торги стартовали со вчерашнего курса. 21 июля, межбанк закрылся в диапазоне 27,7450/27,77 грн/доллар, а уже в среду, 22 июля, открылся в диапазоне 27,74/27,77 грн за доллар.

Евро на межбанке подорожал в покупке почти на 21 копейку, в продаже — больше чем на 21 копейку. 22 июля торги по евро стартовали в диапазоне 31,9897/32,0243 грн за евро. 21 июля закрылись на уровне — 31,7818/31,8105 грн/евро.

На наличном рынке в среду утром средний курс покупки доллара составил 27,85 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 27,95 грн/доллар. Во вторник доллар покупали дешевле на 25 копеек, продавали дешевле на 28 копеек. Курс был 27,60/27,67 грн/доллар.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 31,85/32,05 грн/евро. Во вторник утром евро покупали дешевле на 45 копеек, продавали дешевле на 52 копейки. Курс был 31,40/31,53 грн/евро.