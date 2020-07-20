Більше кредитів та менше боргів: новий голова НБУ розповів як буде працювати регулятор

Виступаючи перед журналістами вперше в якості голови Нацбанку Кирило Шевченко зазначив, що його курс як очільника регулятора базуватиметься на чотирьох основних пріоритетах: 1. Реальне відновлення кредитування; 2. Зниження портфелів "поганих" боргів у банках; 3.Збереження макрофінансової стабільності; 4. Продовження та поглиблення співпраці з нашими міжнародними партнерами.

"Для української економіки, яка сьогодні знаходиться у стані кризи, викликаної вірусом, як ніколи, важливі ресурси та підтримка банківської системи. Реальний сектор потребує інвестицій, а українці — доступних кредитів на житло та для відкриття чи розвитку власного бізнесу. Тому наше спільне завдання з урядом — підготувати банки до кредитування галузевих проєктів, які нададуть якісний поштовх економіці. Вже сьогодні в банків достатньо коштів, щоб запустити масштабне кредитування", — зазначив Шевченко.

За словами нового голови НБУ, на заваді повноцінного відновлення кредитування є висока частка непрацюючих кредитів у банках.

"Оскільки ще донедавна я був головою державного банку, що має найменший портфель проблемних кредитів, я точно знаю, як їх позбутися на ділі, а не на словах", — зазначив Шевченко.

Макростабільність Шевченко назвав безумовним досягненням останніх п'яти років і фундаментом для здорової економіки. Вести валютну політику пообіцяв зважено, однак, так, щоб вона сприяла зростанню економіки.

Монетарну політику, яку НБУ вів іще до Шевченка, Шевченко похвалив: "Монетарна політика НБУ довела свою дієвість . Бачимо низький рівень інфляції і як швидко заспокоївся валютний ринок".

Курсові коливання, які зараз спостерігаються на валютному ринку — курс гривні в понеділок, 20 липня, знизився в ціні продажу уже до 27,52 грн за долар — Шевченко назвав нормальними і такими що не потребують виходу НБУ з інтервенціями на міжбанківський валютний ринок. "Ми не бачимо перетину граничного курсу, щоб НБУ реагував. Коливання нормальні. Підстав для того, щоб виходити нема", — зазначив він.

Однак, про те, яким він бачить цей "граничний курс" Шевченко не сказав. Відповів знову ж таки лаконічно: "Плаваючий курс — це незмінні засади НБУ".

Дізнатися у Кирила Шевченка чи буде він подавати на затвердження Ради НБУ на посаду заступника з питань операцій на ринку і валютної політики кандидатуру Олега Чурія (закінчення його п"ятирічної каденції співпало у часі із відставкою Якова Смолія з посади голови НБУ і потім Рада НБУ двічі (30 червня і 6 липня) відмовлялася розглядати питання його затвердження на наступний термін) чи когось іншого також не вдалося. "У кадрових питаннях у мене є чіткі критерії — професіоналізм, професіоналізм і професіоналізм", — сказав Шевченко.

Перше, за що планує взятися Шевченко — налагодження стосунків з міжнародними фінансовими інституціями: "Уже запланована низка дзвінків". Далі — вивчення процедур та політики НБУ для того, щоб вдосконалити.

Загалом, Шевченко очікує приходу в Україну реального інвестиційного капіталу. "Реальний інвестиційний капітал має прийти — це одна із моїх мрій. В оптиміста збуваються мрії, в песиміста — жахи", — зазначив голова НБУ.