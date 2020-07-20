Политика и экономика 3 часа назад

Більше кредитів та менше боргів: новий голова НБУ розповів як буде працювати регулятор

Почне свою роботу новий очільник Нацбанку із налагодження зв’язків з міжнародними партнерами

Голова НБУ Кирило Шевченко/Фото: Прес-центр НБУ Голова НБУ Кирило Шевченко/Фото: Прес-центр НБУ
Голова НБУ Кирило Шевченко/Фото: Прес-центр НБУ

Виступаючи перед журналістами вперше в якості голови Нацбанку Кирило Шевченко зазначив, що його курс як очільника регулятора базуватиметься на чотирьох основних пріоритетах: 1. Реальне відновлення кредитування; 2. Зниження портфелів "поганих" боргів у банках; 3.Збереження макрофінансової стабільності; 4. Продовження та поглиблення співпраці з нашими міжнародними партнерами.

"Для української економіки, яка сьогодні знаходиться у стані кризи, викликаної вірусом, як ніколи, важливі ресурси та підтримка банківської системи. Реальний сектор потребує інвестицій, а українці — доступних кредитів на житло та для відкриття чи розвитку власного бізнесу. Тому наше спільне завдання з урядом — підготувати банки до кредитування галузевих проєктів, які нададуть якісний поштовх економіці. Вже сьогодні в банків достатньо коштів, щоб запустити масштабне кредитування", — зазначив Шевченко.

Кратко и по делу в Telegram

За словами нового голови НБУ, на заваді повноцінного відновлення кредитування є висока частка непрацюючих кредитів у банках.

"Оскільки ще донедавна я був головою державного банку, що має найменший портфель проблемних кредитів, я точно знаю, як їх позбутися на ділі, а не на словах", — зазначив Шевченко.

Читайте также:
Новый глава Нацбанка заявил, что хочет из Украины сделать финансовый хаб

Макростабільність Шевченко назвав безумовним досягненням останніх п'яти років і фундаментом для здорової економіки. Вести валютну політику пообіцяв зважено, однак, так, щоб вона сприяла зростанню економіки.

Монетарну політику, яку НБУ вів іще до Шевченка, Шевченко похвалив: "Монетарна політика НБУ довела свою дієвість . Бачимо низький рівень інфляції і як швидко заспокоївся валютний ринок".

Курсові коливання, які зараз спостерігаються на валютному ринку —  курс гривні в понеділок, 20 липня, знизився в ціні продажу уже до 27,52 грн за долар — Шевченко назвав нормальними і такими що не потребують виходу НБУ з інтервенціями на міжбанківський валютний ринок. "Ми не бачимо перетину граничного курсу, щоб НБУ реагував. Коливання нормальні. Підстав для того, щоб виходити нема", — зазначив він.

Однак, про те, яким він бачить цей "граничний курс" Шевченко не сказав. Відповів знову ж таки лаконічно: "Плаваючий курс — це незмінні засади НБУ".

Читайте также:
"Гривня готова дешеветь": почему дорожает валюта и каким будет курс дальше

Дізнатися у Кирила Шевченка чи буде він подавати на затвердження Ради НБУ на посаду заступника з питань операцій на ринку і валютної політики кандидатуру Олега Чурія (закінчення його п"ятирічної каденції співпало у часі із відставкою Якова Смолія з посади голови НБУ і потім Рада НБУ двічі (30 червня і 6 липня) відмовлялася розглядати питання його затвердження на наступний термін) чи когось іншого також не вдалося. "У кадрових питаннях у мене є чіткі критерії — професіоналізм, професіоналізм і професіоналізм", — сказав Шевченко.

Перше, за що планує взятися Шевченко — налагодження стосунків з міжнародними фінансовими інституціями: "Уже запланована низка дзвінків". Далі — вивчення процедур та політики НБУ для того, щоб вдосконалити.

Загалом, Шевченко очікує приходу в Україну реального інвестиційного капіталу. "Реальний інвестиційний капітал має прийти — це одна із моїх мрій. В оптиміста збуваються мрії, в песиміста — жахи", — зазначив голова НБУ.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Новый глава НБУ Шевченко пояснил происхождение долгов за коммуналку
Новый глава НБУ Шевченко пояснил происхождение долгов за коммуналку
Украинские банки по-новому будут рассчитывать ставки по депозитам
Украинские банки по-новому будут рассчитывать ставки по депозитам
Новый глава Нацбанка заявил, что хочет из Украины сделать финансовый хаб
Новый глава Нацбанка заявил, что хочет из Украины сделать финансовый хаб
Загрузка...
Новое видео
Александр Попов, экс-глава КГГА: "Я не совершал преступлений... у меня есть право вернуться в политику"

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Антимонопольный скандал: табачники готовы судиться с АМКУ в международном арбитраже

  3. Украинские банки по-новому будут рассчитывать ставки по депозитам

  4. Фондовый рынок: Минфин активно привлекает деньги за счет валютных ОВГЗ

  5. Кличко рассказал, когда в Киеве запустят оплату за проезд банковской картой

Загрузка...