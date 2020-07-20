Новый глава Нацбанка заявил, что хочет из Украины сделать финансовый хаб

Национальный банк Украины (НБУ) продолжит политику эффективного сотрудничества с международными финансовыми организациями и иностранными инвесторами. Об этом заявил новоназначенный глава НБУ Кирилл Шевченко во время своего представления коллективу регулятора 20 июля.

"Я верю, что за пять лет Украина реально может стать региональным финансовым "хабом", куда будут стремиться вкладывать долгосрочные средства инвесторы со всего мира", — сказал Шевченко.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский в ходе представления нового главы НБУ отметил важность продолжения сотрудничества с МВФ, Всемирным банком и другими финансовыми партнерами.

"Важно продолжать эффективное сотрудничество с нашими партнерами: с Международным валютным фондом, Всемирным банком и другими финансовыми мощными партнерами Украины", — подчеркнул глава государства.

Напомним, 16 июля, Верховная Рада поддержала кандидатуру Кирилла Шевченко на должность главы Национального банка Украины.

Как ранее сообщалось, глава Национального банка Украины Яков Смолий 1 июля написал и подал президенту Украины заявление об увольнении по собственному желанию.