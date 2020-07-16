Финансы 10 минут назад

Я не допущу неконтролируемой инфляции — новый глава НБУ

Шевченко подчеркнул, что вопрос курсовой стабильности будет для него приоритетом

Кирилл Шевченко. Фото: Укргазбанк Кирилл Шевченко. Фото: Укргазбанк
Кирилл Шевченко. Фото: Укргазбанк

Политику Национального банка Украины (НБУ), которая направлена на макрофинансовую стабильность банковской системы и экономики, следует поддерживать.

Об этом заявил новоназначенный председатель Нацбанка Кирилл Шевченко, передает "Минфин".

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По его словам, инструмент инфляционного таргетирования продемонстрировал свою эффективность для достижения целей макроэкономической стабильности и устойчивого развития.

"На протяжении многих лет этот инструмент показал, что он эффективен по ряду условий. Когда в 2014 году Украина столкнулась с девальвацией гривни, политика инфляционного таргетирования способствовала стабилизации финсектора. Однако в нынешних условиях этот инструмент должен отвечать не только целям макрофинансовой стабильности, но и созданию условий дальнейшего экономического роста. Что касается монетарной политики, я не допущу неконтролируемой инфляции и неконтролируемой эмиссии", — отметил Шевченко.

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Он подчеркнул, что вопрос курсовой стабильности будет для него приоритетом.

"В прошлом году состоялась сначала девальвация, потом курс фактически вернулся на те же отметки, с которых начинал. 40% волатильности — сначала 20% в одну сторону, потом в другую, с моей точки зрения, недопустимы", — добавил Шевченко.

Напомним, сегодня, 16 июля, Верховная Рада поддержала кандидатуру Кирилла Шевченко на должность главы Национального банка Украины.

Как ранее сообщалось, глава Национального банка Украины Яков Смолий 1 июля написал и подал президенту Украины заявление об увольнении по собственному желанию.

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