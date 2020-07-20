"Гривня готова дешеветь": почему дорожает валюта и каким будет курс дальше

Всю прошлую неделю (с 13 по 17 июля) Национальный банк не проводил валютных интервенций: он не покупал и не продавал доллары на межбанке. Последний раз такая ситуация фиксировалась осенью 2018 года.

Это, а также назначение Кирилла Шевченко главой НБУ сказалось на котировках — на гривню давят нерезиденты и спекулянты.

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"Рынок продолжает отыгрывать нового главу НБУ и возросшие инфляционные и девальвационные ожидания. В свою очередь, бездействие регулятора, который не выходил в конце прошлой недели с интервенциями, говорит о готовности к ослаблению гривны. Давление оказывают как нерезиденты, так и спекулянты", — говорит в комментарии Delo.ua руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Чтобы определить новые границы торгового диапазона, по словам аналитика, сейчас рынок очень ждет выхода регулятора. "Если на отрезке 27,5 гривен за доллар НБУ не выйдет с продажей валюты, то рынок может ее провалить и пойти к отметке в 28 гривен за доллар", — отмечает Шевчишин.

Также валютный рынок находится сегодня в ожидании завтрашнего размещения Министерством финансов ОВГЗ, следит за новостями по короновирусу и мировыми тенденциями.

Вероятно, по прогнозам Шевчишина, в ближайшее время гривня будет испытывать на прочность уровень 27,5 гривен за доллар, и без поддержки НБУ может сместиться в более высокий торговый горизонт.

Отметим, по сравнению с последним банковским днем прошлой недели пятницей, 17 июля, НБУ удешевил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на первый банковский день этой недели, понедельник, 20 июля, больше чем на 8 копеек — с 27,2738 грн/$ до 27,3606 грн/$.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс валют на 20 июля:

✅ 1 доллар США — 27,3606 грн;

✅ 1 евро — 31,2554 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 29,09 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 34,3075 грн.

На межбанковском валютном рынке 20 июля доллар по сравнению с последним банковским днем прошлой недели и в покупке, и в продаже подорожал на 6 копеек. В пятницу, 17 июля, межбанк закрылся в диапазоне 27,42/27,45 грн/доллар, а уже в понедельник, 20 июля, открылся в диапазоне 27,48/27,51 грн за доллар.

Евро на межбанке подорожал в покупке на 15 копеек, в продаже — на 14 копеек. 20 июля торги по евро стартовали в диапазоне 31,48/31,51 грн за евро. 17 июля закрылись на уровне — 31,33/31,37 грн/евро.

Дилеры прогнозируют на сегодня коридор по доллару в пределах 27,30-27,65 грн/доллар, по евро — 31,14-31,74 грн/евро.

На наличном рынке в понедельник утром средний курс покупки доллара составил 27,42 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 27,47 грн/доллар. В пятницу доллар покупали дешевле на 9 копеек, продавали дешевле на 7 копеек. Курс был 27,33/27,40 грн/доллар.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 30,90/31,05 грн/евро. В пятницу утром евро покупали дешевле на 20 копеек, продавали дешевле на 19 копеек. Курс был 31,10/31,24 грн/евро.