Финансы 50 минут назад

Ситуация критическая, нужно собирать больше налогов — глава Минфина

Сергей Марченко назвал ситуацию с экономикой Украины критической

Сергей Марченко. Фото: facebook.com/sergey.marchenko.54 Сергей Марченко. Фото: facebook.com/sergey.marchenko.54
Сергей Марченко. Фото: facebook.com/sergey.marchenko.54

Украине нужно собирать больше налогов путем увеличения базы налогообложения.

Так считает министр финансов Сергей Марченко, о чем он заявил в интервью ZN.ua.

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По его словам, импорт в июне вырос всего на 4% по сравнению с маем. Перед тем, в мае, он упал более чем на 30% к маю прошлого года.

"Говорю как есть: ситуация критическая. У нас промышленное производство падает, по "старым" данным, с июня, по "перечисленным" — с октября", — пояснил глава Минфина.

Для решения такой ситуации, по его мнению, нужно увеличить объем налогов.

Однако в условиях кризиса это можно сделать благодаря увеличению базы налогообложения путем вывода теневой составляющей экономики, пояснил он.

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"Относительно таможни результат — возросло налоговое бремя на единицу импорта. Это означает, что закрылась часть схем с занижением таможенной стоимости: берется не нижняя граница оформления, а хотя бы средняя", — отметил Марченко.

Как сообщалось, в Киеве насчитали более 3000 миллионеров.

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