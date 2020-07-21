Ситуация критическая, нужно собирать больше налогов — глава Минфина

Украине нужно собирать больше налогов путем увеличения базы налогообложения.

Так считает министр финансов Сергей Марченко, о чем он заявил в интервью ZN.ua.

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По его словам, импорт в июне вырос всего на 4% по сравнению с маем. Перед тем, в мае, он упал более чем на 30% к маю прошлого года.

"Говорю как есть: ситуация критическая. У нас промышленное производство падает, по "старым" данным, с июня, по "перечисленным" — с октября", — пояснил глава Минфина.

Для решения такой ситуации, по его мнению, нужно увеличить объем налогов.

Однако в условиях кризиса это можно сделать благодаря увеличению базы налогообложения путем вывода теневой составляющей экономики, пояснил он.

"Относительно таможни результат — возросло налоговое бремя на единицу импорта. Это означает, что закрылась часть схем с занижением таможенной стоимости: берется не нижняя граница оформления, а хотя бы средняя", — отметил Марченко.

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