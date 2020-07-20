Фондовый рынок: Минфин активно привлекает деньги за счет валютных ОВГЗ

По результатам последнего аукциона Министерства финансов, предложение валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) позволило Минфину одолжить достаточно большой объем средств.

В то же время, как сообщает пресс-служба биржи ПФТС, несмотря на это, по гривневым инструментами снова снизились ставки.

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По информации ПФТС, облигации, номинированные в долларах США, Минфин не размещал два месяца — и последнее предложение было направлено ​​на то, чтобы их могли приобрести те инвесторы, кто получил выплаты на прошлой неделе.

Поэтому объем размещения, который и был вдвое меньше выплат, собрал спрос сразу на 46 заявок, из которых только три были отклонены.

Минфин не стал давить и кардинально уменьшать объем займа и поэтому сохранил уровень ставки, аналогичный размещению 10-месячных ОВГЗ в марте. Обе ставки (отсечения и средневзвешенная) были установлены на уровне 3,5%, хотя был спрос и по более низкому уровню, до 3,4%.

А вот гривневые инструменты получили очень маленький спрос, хотя это не помешало эмитенту отклонить небольшую его часть и снизить ставки.

Общий объем спроса на гривневые облигации едва превысил 10 млн, но размещено было как раз 10 млн грн ОВГЗ по номиналу. Не подошла эмитенту только одна заявка на годовые облигации на сумму 372 млн грн, которая была подана по ставке размещения неделю назад — 9.5%. Но ее принятие опустило бы только средневзвешенную ставку, поэтому и произошло такое ситуативное снижение.

По остальным выпускам был удовлетворен весь спрос и опущены ставки. Здесь инициатива была уже не от Минфина, а от участников размещения, так удовлетворен спрос было по ставкам в конкурентных заявках.

А вот по гривневым бумагам инвесторы предпочитают вторичный рынок, где условия значительно привлекательнее первичных размещений. Конкуренцию Минфину формируют нерезиденты, которые постепенно сокращают свой портфель ОВГЗ, хотя далеко не все и в довольно спокойном темпе.

Поэтому особого спроса на первичном рынке в ближайшее время ожидать не стоит, а Минфина возможно придется еще и пересмотреть свое видение процентных ставок на рынке в периоды, когда запас средств на ЕКС будет исчерпываться.

Ранее сообщалось, что доходность гривневых облигаций внутреннего государственного займа со сроком обращения до одного года опустились ниже 10%, и со временем к этому же уровню могут прийти и более длительные сроки обращения.