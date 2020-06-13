Минфин увеличивает сроки заимствований на фондовом рынке — ПФТС

Государственный бюджет Украины не только увеличивает объемы привлеченного финансирования, но и постепенно увеличивает и его сроки.

Как сообщает пресс-служба биржи ПФТС, только за 9 июня было привлечено 1 млрд грн со сроком возврата до конца текущего года, в то время, как общий объем займов составил более 17 млрд грн.

При этом по большинству инструментов ставки были снижены. Кратчайшие выпуски традиционно были предложены с ограничением спроса, что вылилось в снижение ставок на 61-90 процентных пунктов.

Так, по сравнению с прошлой неделей за 3-месячным облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) ставка отсечения была снижена на 90, а по полугодовым — на 77 процентных пунктов до 9% и 9,5% соответственно.

По данным ПФТС, это является ниже даже докарантинных уровней, однако без ограничений объема ставки были бы немного выше уровня февраля этого года.

По краткосрочным облигациям с погашением в следующем году ставки тоже снизились: за 9-месячным ставка отсечения опустилась на 14 процентных пунктов, до 10,75%, а по годовым — на 10 пунктов, до 10,79%, по сравнению с аукционом, состоявшимся неделю назад.

Что касается размещения 1,5-летних ОВГЗ с погашением в ноябре следующего года, то спрос на них достиг почти 6 млрд грн, и эмитент отклонил только одну заявку на 600 млн грн по номиналу. Ставка в этой заявке была на уровне 10,98%, что противоречило решению Министерства финансов удовлетворить спрос с максимальной ставкой 10,8%.

"Вполне вероятно, что большая часть заявок были неконкурентными, поскольку и ставка отсечения, и минимальная, и средневзвешенная — все оказались на одном уровне. Такая ставка отсечения оказалась на 115 процентных пунктов выше уровня для этого же выпуска в феврале. Не обошло снижение ставок и валютные ОВГЗ. После выплат на прошлой неделе Минфин не только вернул выплаченные 218 млн евро, но и привлек 130 млн евро дополнительных средств. При этом все ставки были на уровне 2.2%, что на 2 пункта ниже, чем в марте, когда этот выпуск размещался предыдущий раз", — говорится в сообщении

По данным ПФТС, в целом в бюджет удалось привлечь 7,2 млрд в гривне и еще более 10 млрд грн в валюте, что сейчас является весомым пополнением и единого казначейского счета, и валютных счетов, так как валютные запасы весьма ощутимо уменьшились после погашения гарантированных США еврооблигаций в конце мая и валютных ОВГЗ на прошлой неделе.

Самым большим достижением аукциона является то, что возвращение подавляющего большинства денег уже перенесено на следующий год, поэтому привлеченные средства уже будут учтены в финансирование бюджета текущего года.

Напомним, в мае 2020 года общий объем торгов на бирже ПФТС составил 10,9 млрд грн, что составляет 151% уровня аналогичного периода 2019 года и 112% уровня апреля 2020 года.