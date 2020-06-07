НКЦБФР разрешила американцам купить "Украинскую биржу"

3 июня 2020 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) дала разрешение компании Freedom Holding Corp. (США) на приобретение существенной доли акций Украинской биржи.

Как сообщает пресс-служба Freedom Holding Corp., является материнской компанией ООО "ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА", профессионального участника рынка ценных бумаг Украины.

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"Решение о вхождении в капитал биржи такого сильного акционера в современных реалиях — безусловно, позитивная новость как для нас, так и для всего фондового рынка Украины. Это хороший сигнал о том, что не только местные игроки, но и международные инвесторы видят потенциал нашего рынка и верят в быстрое восстановление украинской экономики", — рассказал председатель правления Украинской биржи Артемий Ершов,.

"Freedom Holding Corp. (США) активно реализовывает стратегию развития в Украине. Для нас это очень важный этап, который в дальнейшем позволит реализовывать стратегические инвестиционные возможности для украинских инвесторов. "ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА" планирует занять лидирующие позиции, как профессиональный торговец ценными бумагами на фондовом рынке Украины. Мы заинтересованы в развитии рынка, поддержке инфраструктуры, в развитии срочных контрактов (фьючерсов) и других производных финансовых инструментов", — генеральный директор ООО "ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА" Марина Машковская.

ООО "ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА" входит в состав холдинга FREEDOM HOLDING CORP. (США), брокеры которого предоставляют клиентам доступ к мировым фондовым рынкам. Акции холдинга прошли листинг на фондовой бирже NASDAQ (тикер-код FRHC).

ООО "ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА" — первый участник фондового рынка Украины, который восстановил доступ клиентов к биржевым торгам через Интернет.