За месяц на бирже ПФТС трейдеры наторговали почти на 11 млрд грн

В мае 2020 года общий объем торгов на бирже ПФТС составил 10,9 млрд грн, что составляет 151% уровня аналогичного периода 2019 года и 112% уровня апреля 2020 года.

Как сообщает пресс-служба ПФТС, с начала года заключено 2 тысячи 397 биржевых контрактов на общую сумму 51,7 млрд грн (104% уровня аналогичного периода 2019 года).

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Так, на "рынке заявок" заключено 11% сделок, на "рынке котировок", включая адресные сделки — 84% сделок, на рынке РЕПО — 4,6% контрактов, на рынке аукционов (аукционы Государственной исполнительной службы и Фонда гарантирования) — 0,4% сделок.

Доля ПФТС среди организаторов торгов ценными бумагами:

– по объему заключенных контрактов в рыночных режимах торгов составила 99,7% (государственные облигации — 99,7%, акции — 23,4%);

– по объему заключенных контрактов во всех режимах торгов — 42% (муниципальные облигации — 100%, корпоративные облигации — 65%, государственные облигации — 42%, акции — 17%).

В мае 34 участника торгов на ПФТС заключали соглашения с 45 выпусками ценных бумаг (государственные облигации — 34, акции — 6, корпоративные облигации — 4, муниципальные облигации — 1).

За пять месяцев текущего года 49 участников торгов заключали соглашения с 93 выпусками ценных бумаг (государственные облигации — 50, акции — 24, корпоративные облигации — 12, муниципальные облигации — 5, ценные бумаги ИСИ (институты совместного инвестирования — Delo.ua) и облигации иностранного государства — по 1).

Наибольший объем торгов в мае был заключен с государственными облигациями — 10,85 млрд грн, что составляет 112% от уровня предыдущего месяца.

Среди 34 выпусков ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа — Delo.ua), с которыми заключались соглашения, 11 выпусков — с датой погашения в 2020 году, 12 выпусков — с датой в 2021 году, четыре выпуска — с датой погашения в 2022 году, пять выпусков — в 2023 году, по одному выпуску — с датами погашения в 2025 и 2027 годах.

Напомним, на прошлой неделе процентные ставки по гривне облигаций внутреннего государственного займа получили довольно сдержанный спрос, а заимствования в национальной валюте сократились более чем в десять раз.

Ранее сообщалось, что 28 мая Министерство финансов Украины погасило второй выпуск облигаций внешнего государственного займа под гарантию США.