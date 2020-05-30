Объем гривневых займов на бирже ПФТС рухнул в 10 раз

На этой неделе процентные ставки по гривне облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) получили довольно сдержанный спрос, а заимствования в национальной валюте сократились более чем в десять раз.

Как сообщает пресс-служба биржи ПФТС, несмотря на это, Министерство финансов вновь снизило ставки по части облигаций.

По информации регулятора, в общей сложности, на все четыре выпуска было заявлено в объеме 4 млрд грн, однако значительная часть была отклонена, поэтому объем заимствований составил лишь чуть более 1 млрд грн.

В то же время, сыграли свою роль и ограничения по кратчайшим выпускам, и достаточно высокие ставки в заявках на 9-месячные инструменты.

"Именно из-за ограничений в 500 млн грн эмитент отклонил большую часть спроса на 3-месячные ОВГЗ, разместив только предложенный объем. Хотя это позволило снизить ставку отсечения на 25 базовых пунктов, а средневзвешенную — на 31, до 10,25% и 10,19% соответственно. А вот на полугодовой выпуск спрос был вдвое меньше предложения. Правда, с достаточно низкими процентными ставками — от 9,99% до 11%. Поэтому Минфин решил удовлетворить почти весь спрос, отклонив всего лишь одну заявку на 20 млн грн. Ну и заодно также эмитент опустил ставки: отсечения на 5 базовых пунктов, до 10,95%, а средневзвешенная — на целых 45 базовых пунктов, до 10,33%", — говорится в сообщении.

При этом, 9-месячные ОВГЗ Минфин решил вообще даже не размещать, поскольку конкурентные заявки были только по уровню доходности 11,24%, что аналогично максимальной ставке неделю назад, но на 24 пункта выше ставки отсечения предыдущего аукциона.

Аналитики отмечают, что по годовым инструментами спрос был более разнообразен, позволив Минфину не менять ставку отсечения (10,97%) и привлечь в бюджет 314 млн грн. Средневзвешенная ставка при этом выросла на 2 процентных пункта, достигнув 10,97%.

"Поэтому на этой неделе размещения облигаций прошло без особого оптимизма. Конец месяца и довольно существенное сокращение ликвидности в банковской системе вряд ли способствовали интереса банков к новым ОВГЗ, а выплаты рыночным инвесторам за всю неделю составят лишь 1.6 млрд грн, и это будет выплата дохода. Кроме того, банки в большинстве уже могли исчерпать свои лимиты на данные инструменты, к тому же нерезиденты несколько активизировались с продажей облигаций на вторичном рынке, удовлетворив часть спроса по более привлекательным условиям. А первичные размещения могут активизироваться уже в июне, когда будут проходить достаточно большие погашение ОВГЗ", — резюмировали в ПФТС.

Напомним, 28 мая Министерство финансов Украины погасило второй выпуск облигаций внешнего государственного займа под гарантию США.