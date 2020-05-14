Минфин наращивает объемы займов за счет размещения гособлигаций — ПФТС

12 мая Министерство финансов Украины разместило на бирже ПФТС облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) с погашением в этом году на 20 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба ПФТС, Минфин третью неделю подряд размещает краткосрочные инструменты сроками до конца 2020 года, на довольно крупные суммы.

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"Однако, если за две предыдущие недели было размещено более 15,8 млрд грн облигаций с погашением в августе, то вчера — сразу 13,4 млрд грн 3-месячных ОВГЗ, срок которых истекает в конце июля и еще 6,7 млрд грн — с погашением в конце ноября", — говорится в сообщении.

В ПФТС отмечают, что по 3-месячным ОВГЗ ставки не изменились (несмотря на меньший на неделю срок обращения) и остались на уровне 11,3% по ставке отсечения и 11,26% — по средневзвешенной.

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В то же время, полугодовые облигации были размещены с большим повышением ставок по сравнению с докарантинным уровнем, хотя и не таким существенным, чем по 3-месячным две недели назад.

Так, если ставка отсечения по 3-месячным инструментом в конце апреля была повышена на 190 базовых пунктов, то полугодовые облигации подорожали для бюджета на 128 базовых пунктов по уровню отсечения и на 138 — по уровню средневзвешенной ставки.

В результате этого, ставка отсечения и средневзвешенная ставка были установлены на уровне 11,28%, то есть, практически на уровне 3-месячных ОВГЗ — на 2 базовых пункта ниже ставки отсечения и на 2 столько же выше средневзвешенной.

"Поэтому на сегодня бюджет получает немалые объемы финансирования и решает текущие потребности в ликвидности единого казначейского счета для финансирования расходов. Но глобально вторая половина года становится еще более нагруженной и потребует еще более пристального внимания Минфина с точки зрения привлекательности ОВГЗ для инвесторов", — подытожили эксперты биржи.

Напомним, Министерство финансов достаточно успешно продолжило привлекать средства на первичном рынке, и первый майский аукцион принес бюджету более 10 млрд грн.