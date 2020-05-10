Фондовый рынок 30 минут назад

Минфин привлек за первый майский аукцион в госбюджет более 10 млрд грн — ПФТС

В этот раз на аукционе было предложено всего лишь один выпуск облигаций со сроком обращения три месяца

Минфин привлек за первый майский аукцион в госбюджет более 10 млрд грн — ПФТС Минфин привлек за первый майский аукцион в госбюджет более 10 млрд грн — ПФТС
Фото: Минфин

Министерство финансов достаточно успешно продолжило привлекать средства на первичном рынке, и первый майский аукцион принес бюджету более 10 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба биржи ПФТС, на этот раз на аукционе было предложено всего лишь один выпуск облигаций со сроком обращения три месяца. Тот самый, который был размещен и неделей ранее.

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Учитывая тот факт, что сегодня приходится значительный объем долговых выплат — 7,1 млрд грн, из которых почти 6 млрд грн составляет погашение старых долгов, можно ожидать большой спрос.

Подавляющее большинство спроса было подано в том же диапазоне ставок, которые были удовлетворены на прошлой неделе — от 11 до 11,3%, поэтому Минфину не подошло всего лишь чуть более 2% спроса, или 233,5 млн грн по номиналу.

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При этом, максимальная ставка в спросе выросла до 16%, да и среди довольного спроса стоит отметить некоторый рост ставок.

В структуре спроса на этот раз оказалось больше заявок с уровнем доходности 11,3% или близко к нему, чем к минимальному, 11%. Средневзвешенная ставка выросла, хотя и не очень существенно, на 2 базовых пунктов — до 11,26%.

В ПФТС напоминают, что на этой неделе Нацбанк будет проводить очередной тендер по поддержке ликвидности, на котором предложит банкам как 3-месячные, так и 5-летние кредиты.

По мнению аналитиков, после достаточно успешного предыдущего тендера в конце апреля, часть приобретенных вчера ОВГЗ может быть использована для следующего. Сейчас эти средства достаточно реальным источником как для финансирования бюджета, так и в части получения прибыли банками.

В то же время, бюджет достаточно успешно рефинансировал ключевые майские гривневые выплаты по ОВГЗ, перенеся их на август текущего года.

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То есть, произошло решения вопроса только с текущей ликвидностью бюджета, а не с финансированием его дефицита. Поэтому потребность в займах не уменьшается, и это требует от эмитента более радикальных шагов навстречу потенциальным инвесторам — как в изменении сроков обращения на первичном рынке, так и в увеличении уровня ставок.

Таким образом, нарастает потребность крайней мере приблизить условия первичного рынка с котировками на вторичном.

Министерство финансов Украины после консультаций с первичными дилерами отказалось от проведения во вторник, 14 апреля, аукционов по размещению облигаций внутреннего госзайма.

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