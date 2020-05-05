Бюджет сведен с дефицитом более 23,5% — Минфин

В январе — апреле 2020 года государственный бюджет 2020 года сведен с дефицитом 23,5 млрд грн, в том числе по общему фонду дефицит составил 33 мрд грн.

Об этом со ссылкой на данные Государственной казначейской службы сообщает Министерство финансов.

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По данным Минфина, заимствования в общий фонд госбюджета за этот период составили 108 млрд грн, или 84,1% запланированных.

"Всего от размещения ОВГЗ госбюджет привлек 73,8 млрд грн (97% плана), в том числе за счет выпуска ОВГЗ в иностранной валюте — 41,3 млрд грн ($1,2 млрд и 0,3 млрд евро). Из внешних источников привлечено 34,2 млрд грн (66% плана), в частности, 33,9 млрд грн путем размещения 10-летних евробондов на сумму 1,25 млрд евро под 4,375% годовых", — говорится в сообщении.

В то же время, платежи по погашению госдолга за четыре месяца 2020 года составили около 71,3 млрд грн (81,8% плана), а по обслуживанию — 41,1 млрд грн (94,2% плана).

"По итогам января-апреля 2020 года социальные расходы, расходы на оборону, обслуживание долга и дотации местным бюджетам полностью профинансировано в соответствии с росписью на основе платежных поручений. Так, по оперативным данным Госказначейства, расходы по общему фонду госбюджета за четыре месяца составили 308,9 млрд гр, или 87,5% росписи за отчетный период", — сообщили в Минфине.

В ведомстве добавили, что в апреле 2020 года общий фонд госбюджета получил 90,9 млрд грн, из которых почти 43 млрд грн поступило от Национального банка.

Напомним, Национальный банк Украины прогнозирует более значительное падение доходов государственного бюджета, чем это предусмотрено изменениями, которые были внесены в закон о госбюджете в апреле 2020 года.