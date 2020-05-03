В Украине во время эпидемии коронавируса ликвидировались 40% общепитов

С начала эпидемии коронавируса, из 30 тысяч предприятий в сфере общественного питания, 12 тысяч были ликвидированы как субъекты хозяйственной деятельности.

Об этом заявил народный депутат Никита Потураев в интервью "Интерфакс-Украина".

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"Согласно данным по HoReCa (гостиницы, рестораны, кафе/кейтеринг) до карантина у нас было 30 тысяч заведений общественного питания в Украине: от маленького кафе/бара до большого ресторана. 12 тысяч из этих 30 тысяч — ликвидированы. Не в смысле "закрылись на карантин", а в смысле "ликвидировались как предприятия", — отметил нардеп.

Он допускает, что это может быть связано с проваленным первым голосованием за "антикризисный бюджет", поскольку в том пакете, который был связан с бюджетом, было соответствующее законодательное основание для запуска процедуры форс-мажора.

"Так что люди могли закрыться, потому что они не в состоянии выполнять свои обязательства по аренде", — считает Потураев.

По его словам, часть из ликвидированных предприятий могут вернуться к своей деятельности после окончания карантина.

"Возможно, кто-то из этих 12 тысяч ликвидированных предприятий вернется, но мы не знаем сколько, и это проблема", — констатировал парламентарий.

Напомним, в опубликованном законе о госбюджете-2020 снова изменили текст об освобождении от уплаты аренды для предпринимателей, которые из-за карантина не могут пользоваться имуществом.

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Ранее сообщалось, что в Киеве на Майдане независимости представители малого бизнеса вышли на акцию протеста с требованием разрешить работу на период карантина по коронавирусу.