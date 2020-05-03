Бизнес 30 минут назад

В ЕБРР обещают продолжить поддержку малого и среднего бизнеса в Украине

В европейском банке готовы вернуться к проведению всех активностей в офлайн-формате, как только это станет возможным

В ЕБРР обещают продолжить поддержку малого и среднего бизнеса в Украине В ЕБРР обещают продолжить поддержку малого и среднего бизнеса в Украине
ЕБРР и Украина. Фото: dzi.gov.ua

Европейский банк реконструкции и развития, несмотря на пандемию коронавируса, продолжает поддерживать малый и средний бизнес благодаря финансированию от Европейского Союза в рамках инициативы EU4Business.

Об этом заявила представитель Группы поддержки малого бизнеса ЕБРР в Украине Юлия Кревская на одном из вебинаров, сообщает в воскресенье, 3 мая, AgroPortal.

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"Несмотря на сложившуюся ситуацию, все запланированные активности, которые планировали осуществлять и финансировать, все стандартные инструменты, которыми мы обладаем и помогаем малому и среднему бизнесу пока стараемся максимально перевести в онлайн-режим. Но мы готовы вернуться к проведению всех активностей в офлайн-формате, как только это станет возможным", — отметила Кревская.

По ее словам, никто не ожидал подобной ситуации, которая сложилась сегодня, но большинство начали раньше учиться, как адаптироваться к постоянным изменениям.

Поэтому, по ее мнению, сейчас это время нужно использовать для отработки новых моделей и решений.

Ранее Европейский банк реконструкции и развития разработал "Пакет солидарности" стоимостью 1 млрд евро, который поможет компаниям во всем мире справиться с последствиями пандемии коронавируса.

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Как сообщалось, ведущий региональный экономист ЕБРР, бывший глава центробанка Северной Македонии Димитар Богов считает, что есть все основания надеяться на резкий экономический рост и в мире, и в Украине после того, как завершится кризис, вызванный пандемией коронавируса.

Напомним, гендиректор Dragon Capital Томаш Фиала спрогнозиировал, что вследствие кризиса в 2020 году ВВП Украины может упасть на 9%. А курс гривни — провалиться до от метки 35 грн за доллар.

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