ЕБРР выделит 1 млрд евро на борьбу с последствиями пандемии коронавируса

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) разработал "Пакет солидарности" стоимостью 1 млрд евро, который поможет компаниям во всем мире справиться с последствиями пандемии коронавируса. Об этом говорится в пресс-релизе банка.
По информации ЕБРР, предложения одобрены акционерами ЕБРР, который финансово поддерживает, в первую очередь, частный сектор в 38 странах с развивающейся экономикой.
В рамках чрезвычайной программы ЕБРР создаст "основу устойчивости" для обеспечения финансирования существующих клиентов ЕБРР, имеющих прочные основы бизнеса, испытывающие временные кредитные трудности.
Так, банк планирует расширить финансирование торговли и предоставить краткосрочные кредиты до двух лет, особенно для поддержки малых и средних предприятий.
В ЕБРР также обещают предоставлять краткосрочные оборотные средства на срок до двух лет для других корпораций и разработчиков энергии, а также реструктуризацию баланса и поддержку краткосрочной ликвидности для муниципальных, энергетических и инфраструктурных клиентов.
Помимо этого, ЕБРР также планирует оценить необходимость реструктуризации существующих кредитов, включая возможность продления сроков погашения и изменения других условий. Рассматривается также возможность конвертации предоставляемых средств в местную валюту.
Как отметил Президент ЕБРР Сума Чакрабарти, пандемия COVID-19 и ее экономические последствия представляют беспрецедентную проблему для ЕБРР и стран его операций.
"В ответ на солидарность со своими акционерами, странами операций, партнерами и клиентами сегодня Банк создал систему обеспечения устойчивости, включающую 1 млрд евро новых и дополнительных средств для существующих клиентов, включая чрезвычайную ликвидность, оборотный капитал и финансирование торговли. Это первый шаг. Банк готов к дальнейшему наращиванию своих ответных мер и принимает активные и срочные меры для пересмотра, корректировки и расширения своих инструментов финансирования в партнерстве со странами, международными финансовыми организациями и международным сообществом", — заявил глава ЕБРР.
По прогнозам ЕБРР, экономическое производство будет затронуто во всех регионах, рост будет замедляться, особенно в Центральной Азии, а также в Восточной Европе, на Кавказе, в России и Юго-Восточной Европе.
Напомним, 15 марта Федеральная резервная система (ФРС) США экстренно снизила базовую процентную ставку до нуля и объявила о запуске масштабной программы количественного смягчения для стабилизации финансовых рынков и поддержки американской экономики.