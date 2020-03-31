Путь к процветанию: как мы по программе ЕС получили грант EU4Business

Почему компании понадобился грант

Пару лет назад всей нашей команде не давал покоя один вопрос: "Кто мы такие?". Ответы мы получали самые разные 一 и "семейный бизнес", и "типография". Однако один из полученных ответов нас шокировал: "Мы 一 аматоры".

Почему так? С одной стороны, мы уже более 15 лет работали на рынке, использовали самое лучшее печатное оборудование (Heidelberg, Horizon), расходные материалы Huber. Flint group и Munken, UPM. А нашими клиентами были известные как украинские, так и международные компании 一 Bayer, Rehau, Эридон.

С другой стороны, мы не использовали международные стандарты, то есть общепринятые и известные системы стандартизации и управления качеством 一ISO 9001. Из-за этого мы не могли регулярно отслеживать качество продукции, также из-за отсутствия международных сертификатов у нас не было возможности выйти на зарубежные рынки 一 и соответственно расширить перечень клиентов.

Осознав масштаб проблемы, мы решили внедрять систему стандартизации ISO 9001 у себя в компании. С поиском решения помогли друзья 一 они порекомендовали обратиться в ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития), где уже несколько лет подряд действует грантовая программа развития малого и среднего бизнеса, финансируемая донорами, основной из которых ЕС. Благодаря программе, мы получили как хороших специалистов для реализации своего проекта, а также благодаря инициативе ЕС EU4Business частичную (50%) компенсацию вложенных средств.

Как несколько простых шагов помогли получить деньги

Процедура подачи проектной заявки оказалась достаточно простой. Для начала мы сделали "домашнюю работу" 一 подготовили документы о регистрации предприятия, данные о количестве сотрудников, финансовые отчеты за последние два года и заполнили анкету, что удобно, на украинском языке.

После заполнения анкеты и отправки документов мы получили положительный ответ. Скажу честно, очень обрадовались, поскольку это решение значило, что мы получили возможность внедрить систему менеджмента качества ISO 9001 в короткие сроки.

Как внедряли ISO 9001 и что это принесло бизнесу

После положительного решения по гранту, специалисты банка рассказали о всех возможностях для нашего бизнеса и об алгоритме взаимодействия с консультантом. Мы могли самостоятельно выбрать специалистов, с которыми в дальнейшем бы сотрудничали по проекту либо с рынка, либо среди аккредитованных банком компаний. Мы не хотели терять времени на поиски подрядчиков, а значит затягивать внедрение ISO 9001. Так что, выбрав специалистов, из перечня, предоставленного банком, мы занялись внедрением стандартов качества на нашем предприятии.

Все процедуры заняли пару месяцев. По завершению проекта мы самостоятельно оплатили услуги консалтинговой компании, предоставили подтверждение всех выполненных работ консультантом, после чего получили компенсацию в размере 50% от суммы всего проекта. В нашем случае общая сумма составила 一 €3 тысячи.

Однако самым главным для нашей типографии был даже не грант, а опыт взаимодействия с международной структурой и, конечно же, результат. Новый инструмент, профинансированный в рамках инициативы ЕС EU4Business, поможет развиваться нашему бизнесу. Также очень ценно то, что благодаря ISO 9001, мы получили лучшее управление качеством продукции, а в последствии новых клиентов и выход на международные рынки.

СПРАВКА

HUSS 一 столичная семейная типография, основанная в 2001 году. Компания предоставляет спектр полиграфических услуг 一 от печати буклетов до издания книг. Предприятие работает со средним и крупным бизнесом в Украине, принимает заказы от иностранных заказчиков благодаря внедрению стандартов ISO 9001. Компания HUSS получила два гранта от Европейского банка реконструкции и развития в 2017 году 一 для получения сертификации ISO 9001, и в 2018 году 一 для внедрения системы CRM.