В Украине отреагировали на объявление Зеленского в розыск в РФ

Российское министерство внутренних дел объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского, экс-президента Петра Порошенко и командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Зеленского и Порошенко объявили в розыск

"Владимир Александрович Зеленский, 25.1.1978. Разыскивается по статье УК", - говорится в данных МВД РФ.

Впрочем, ведомство не разглашает статью, по которой Зеленский якобы разыскивается. В базе также отмечается место рождения разыскиваемого – Кривой Рог Днепропетровской области Украины.

Террористы также объявили в розыск пятого президента Украины Петра Порошенко. Статья, по которой его разыскивают, также неизвестна.

Пропагандисты также заявили, что МВД России объявило в розыск командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка.

Реакция МИД Украины

В МИД подчеркнули, что российские сообщения о якобы объявлении МВД РФ в розыск президента Украины Владимира Зеленского являются свидетельством отчаяния российской государственной машины и пропаганды, которые не знают, какой еще новостной повод придумать для привлечения внимания.

"Кстати, напоминаем, что в отличие от никчемных российских объявлений, ордер Международного уголовного суда на арест российского диктатора Владимира Путина по подозрению в совершении военных преступлений является вполне реальным и подлежит исполнению в 123 государствах мира", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, Международный уголовный суд 17 марта выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина по подозрению в незаконной депортации детей и незаконном перемещении людей с территории Украины в РФ.