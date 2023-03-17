Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина

Международный уголовный суд 17 марта выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина по подозрению в незаконной депортации детей и незаконном перемещении людей с территории Украины в РФ.

Об этом сообщает Reuters.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконного принудительного перемещения украинских детей.

По его словам, также Международный уголовный суд выдал ордер на арест Уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой.

"Это значит, что за пределами России Путина должны арестовать и передать в суд. А мировые лидеры будут трижды думать, прежде чем жать ему руку или садиться с ним за стол переговоров. Мир получил сигнал, что российский режим является преступным и его руководство и приспешники будут привлечены к ответственности. Это историческое решение для Украины и всей системы международного права", - отметил он.

Напомним, Украина в 2014 и 2015 годах обратилась в Международный уголовный суд с запросами по расследованию военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных на территории Украины.

Отметим, в Гааге создадут международный центр по расследованию преступлений агрессии РФ. В начале марта Генеральные прокуроры стран-членов совместной следственной группы по вероятным тяжким международным преступлениям, совершенным в Украине (JIT), подписали приложение к соглашению о его создании.