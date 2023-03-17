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Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина

Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина

Международный уголовный суд 17 марта выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина по подозрению в незаконной депортации детей и незаконном перемещении людей с территории Украины в РФ.

Об этом сообщает Reuters.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконного принудительного перемещения украинских детей.

По его словам, также Международный уголовный суд выдал ордер на арест Уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой.

"Это значит, что за пределами России Путина должны арестовать и передать в суд. А мировые лидеры будут трижды думать, прежде чем жать ему руку или садиться с ним за стол переговоров. Мир получил сигнал, что российский режим является преступным и его руководство и приспешники будут привлечены к ответственности. Это историческое решение для Украины и всей системы международного права", - отметил он.

Напомним, Украина в 2014 и 2015 годах обратилась в Международный уголовный суд с запросами по расследованию военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных на территории Украины.

Отметим, в Гааге создадут международный центр по расследованию преступлений агрессии РФ. В начале марта Генеральные прокуроры стран-членов совместной следственной группы по вероятным тяжким международным преступлениям, совершенным в Украине (JIT), подписали приложение к соглашению о его создании.

Автор:
Нина Комащенко