В Гааге создадут международный центр по расследованию преступлений агрессии РФ

Генеральные прокуроры стран-членов совместной следственной группы по вероятным тяжким международным преступлениям, совершенным в Украине (JIT), подписали приложение к соглашению о его создании, которое предусматривает начало работы на базе Евроюста Международного центра по расследованию преступлений агрессии.

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Как сообщают в Офисе генерального прокурора, подписание прошло на полях конференции United for Justice во Львове. Создание этого международного центра инициировал ОГП при поддержке Евроюста, Международного уголовного суда и в партнерстве с членами JIT – Литвой, Польшей, Латвией, Эстонией, Словакией и Румынией.

"Мы чувствуем поддержку и сплоченность наших международных партнеров ради нашей главной цели – привлечения к ответственности агрессора. Открытие международного центра в Гааге – еще один юридический шаг для этого", - подчеркнул украинский генпрокурор Андрей Костин.

По словам главы Евроюста Ладислава Хамрана, создание центра поможет обеспечить тесное сотрудничество между партнерами. Он также заверил, что Евроюст готов предоставить техническую помощь для начала его работы.

Генпрокуроры стран-членов JIT обсудили организационные и операционные детали начала работы центра. Отмечается, что в Гааге будут работать прокуроры и следователи стран-участниц следственной группы, рассматривается возможность привлечения прокуроров из других стран. В будущем к работе центра могут быть привлечены эксперты.

Напомним, что по данным ОГП, за год войны в Украине за преступления страны-агрессора получили сообщения о подозрении 915 человек, из которых 276 – за военные преступления, а 639 – в совершении преступления агрессии против Украины.