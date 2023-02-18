США хотят дать еще $28 миллионов на расследование военных преступлений РФ

США намерены дополнительно выделить 28 миллионов долларов на поддержку работы властей Украины, а также международных и национальных иностранных органов по привлечению к ответственности лиц, виновных в военных преступлениях и прочих злодеяниях.

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Об этом говорится в сообщении Государственного департамента США, отмечающего, что сейчас ведется соответствующая работа с Конгрессом (парламетом). При этом указано, что США уже выделили на эти цели через Европейскую инициативу по демократической устойчивости (EDRI) 30 миллионов долларов.

В частности, 10 миллионов на данный момент выделено на деятельность Консультативной группы по злодеяниям (ACA) - механизма, созданного в мае прошлого года США, Великобританией и Европейским союзом - по сбору и сохранению доказательств военных преступлений и других злодеяний, совершенных в Украине.

При этом Госдеп работает с Конгрессом над предоставлением дополнительных 10 миллионов долларов для поддержки деятельности ACA по привлечению экспертов и других ключевых партнеров в соответствующей работе Офиса генерального прокурора Украины. Исходя из логики сообщения, эта сумма входит в вышеуказанные 28 миллионов.

Помимо этого, в ведомстве напоминают о ряде других программ организационной и юридической помощи в этих вопросах. В частности, что в рамках программы USAID "Правосудие для всех" США помогли провести обучение сотрудников Министерства юстиции, Министерстве иностранных дел и ОГП, касающегося различных режимов международного права, прецедентного права международных судов и трибуналов, а также методов сбора, оценки и обобщения доказательств в соответствии с правилами допустимости.

Кроме того, в сентябре 2022 года Минюст США договорился с ОГП о сотрудничестве, координации и устранении противоречий между расследованиями Украины и США в отношении выявления, задержания и судебного преследования лиц, совершивших военные преступления и другие нарушения закона, любой связанной с этим конфискации активов, а также обмене соответствующей информацией.

Также Госдепартамент и американский Минюст сотрудничают с Нацполицией Украины и Государственной пограничной службой в обеспечения обучения и наставничестве, в том числе предоставляя помощь в расследовании уголовных дел, судебной экспертизе и сборе доказательств.

Минюст США при этом продолжает помогать украинским властям в обучении как удовлетворять потребностей выживших жертв военных преступлений и содействию их участию в следственных и судебных процессах.

Кроме того, указано, что США используют ряд инструментов для поддержки стратегических судебных разбирательств в различных юрисдикциях, в частности в декабре Конгресс внес поправки в закон о военных преступлениях, устанавливающий юрисдикцию над лицами, включая иностранцев (как жертвами, так и преступниками), находящимися в США после совершения таких преступлений в других странах. Также в Госдепе приводят заявление его руководителя Энтони Блинкена по данной теме.

"На основе тщательного анализа закона и имеющихся фактов я установил, что военнослужащие российских войск и другие российские должностные лица совершили преступления против человечности в Украине. Российские военные совершали убийства украинских мужчин, женщин и детей наподобие казни; пытки гражданских лиц, содержащихся под стражей, путем избиения, пыток электричеством и имитации казни, а также изнасилования", - отмечает дипломат.

Кроме того, глава Госдепа напомнил, что вместе с другими российскими официальными лицами военные обеспечили депортацию в РФ сотен тысяч мирных жителей Украины, в том числе детей, насильственно разлученных со своими семьями. По его словам, наиболее вопиющие преступления из перечисленных стоит считать преступлениями против человечности.

"Эти действия не являются случайными или спонтанными. Они являются частью широкомасштабной и систематической атаки Кремля на гражданское население Украины. Наша сегодняшняя решимость подчеркивает ошеломляющие масштабы человеческих страданий, причиненных Москвой гражданскому населению Украины", - указал Блинкен.

Он подчеркнул, что США глубоко привержены делу привлечения военных и прочих российских официальных лиц к ответственности за их зверства против народа Украины. По словам американского министра, его страна будет добиваться справедливости для украинцев столько, сколько потребуется.