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Трибунал над российскими военными преступниками: Украина и союзники разработали три модели
Офис Президента рассматривает три модели специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины, которые наработали по результатам практических дискуссий с союзниками Украины и другими странами.
Об этом 6 февраля в Facebook сообщил заместитель руководителя ОП Андрей Смирнов.
Три варианта создания трибунала над российскими военными преступниками:
- На основе соглашения Украины с ООН с принятием резолюции ГА ООН;
- На основе многостороннего открытого международного договора между государствами цивилизованного мира;
- Как суд, который будет работать на основе украинского права и украинской юрисдикции с привлечением международного элемента для его построения и деятельности.
Последний пункт, как уточнил Смирнов, означает, что такой суд будет частью судебной системы Украины, но в его структуру привлекут международных судей и прокуроров, а находиться он будет в Европе при международной поддержке.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Если коротко, первые два варианта приемлемы и действительно продемонстрируют готовность мира к тяжелому юридическому удару по конкретным международным преступникам. Третий, гибридный вариант, содержит риски сужения юридической оценки продолжающейся агрессии до уровня "межгосударственного конфликта", - пояснил Смирнов, который, согласно указом президента является координатором рабочей группы по разработке создания специального международного трибунала.
В США считают, что международный трибунал или другой механизм, в рамках которого Россию можно будет привлечь к ответственности за преступления против человечности и военные преступления в Украине, может быть готов к лету.
Между тем, ПАСЕ и Европейский парламент приняли резолюции, которыми призвали и поддержали трибунал для российских военных преступников.