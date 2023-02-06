Трибунал над российскими военными преступниками: Украина и союзники разработали три модели

Офис Президента рассматривает три модели специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины, которые наработали по результатам практических дискуссий с союзниками Украины и другими странами.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом 6 февраля в Facebook сообщил заместитель руководителя ОП Андрей Смирнов.

Три варианта создания трибунала над российскими военными преступниками:

На основе соглашения Украины с ООН с принятием резолюции ГА ООН; На основе многостороннего открытого международного договора между государствами цивилизованного мира; Как суд, который будет работать на основе украинского права и украинской юрисдикции с привлечением международного элемента для его построения и деятельности.

Последний пункт, как уточнил Смирнов, означает, что такой суд будет частью судебной системы Украины, но в его структуру привлекут международных судей и прокуроров, а находиться он будет в Европе при международной поддержке.

"Если коротко, первые два варианта приемлемы и действительно продемонстрируют готовность мира к тяжелому юридическому удару по конкретным международным преступникам. Третий, гибридный вариант, содержит риски сужения юридической оценки продолжающейся агрессии до уровня "межгосударственного конфликта", - пояснил Смирнов, который, согласно указом президента является координатором рабочей группы по разработке создания специального международного трибунала.

В США считают, что международный трибунал или другой механизм, в рамках которого Россию можно будет привлечь к ответственности за преступления против человечности и военные преступления в Украине, может быть готов к лету.

Между тем, ПАСЕ и Европейский парламент приняли резолюции, которыми призвали и поддержали трибунал для российских военных преступников.