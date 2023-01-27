В США назвали сроки создания спецтрибунала по преступлениям РФ в Украине

Международный трибунал или другой механизм, в рамках которого Россию можно будет привлечь к ответственности за преступления против человечности и военные преступления в Украине, может быть готов к лету.

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Об этом заявила представитель Государственного департамента США по политическим вопросам Виктория Нуланд, сообщает "Голос Америки".

По ее словам, сейчас США и члены G-7 "упорно работают" над созданием такого механизма.

"Мы упорно работаем над этим с нашими партнерами из G7 и с Украиной, мы работаем над разнообразными моделями. Я хотела бы, чтобы мы пришли к выводу к годовщине вторжения в феврале, но это может занять еще несколько месяцев. Но к лету я бы хотела, чтобы этот механизм появился", – сказала Нуланд.

Она отметила, что сейчас ведется работа по созданию правовых механизмов и по сбору доказательств.

Как отметила Нуланд, когда она в сентябре была в Киеве с государственным секретарем США, они встретились в Ирпене с неправительственными организациями, которые собирают доказательства и документируют их для передачи в суды.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы 26 января приняла резолюцию, призывающую к созданию специального трибунала для привлечения к ответственности высшего политического и военного руководства России и Белоруссии за совершение преступления агрессии против Украины.

Также Европейский парламент 19 января большинством голосов принял резолюцию в поддержку создания специального международного трибунала для преследования преступления агрессии России против Украины.