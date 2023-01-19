Європарламент ухвалив резолюцію про створення трибуналу над керівництвом РФ та її союзників

Європейський парламент 19 січня більшістю голосів ухвалив резолюцію на підтримку створення спеціального міжнародного трибуналу для переслідування злочину агресії Росії проти України.

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Про це повідомляє "Укрінформ".

Зазначається, що за цей документ проголосували 472 депутати, проти – 19, утрималися 33 європейських політики.

"Європейський парламент підкреслює необхідність та невідкладність лідерства європейських інституцій та країн-членів у створенні спеціального додаткового трибуналу для засудження злочину агресії проти України, що був скоєний політичним та військовим керівництвом РФ та її союзників та вважає, що такий трибунал має бути заснований на основі міжнародної угоди між країнами-однодумцями, за підтримки Генеральної Асамблеї ООН", - йдеться у документі.

Європарламент вважає, що створення спеціального трибуналу заповнить велику прогалину в поточній інституційній структурі міжнародного кримінального правосуддя та має ґрунтуватися на стандартах і принципах, які застосовуються до Міжнародного кримінального суду та Римського статуту.

Європейські політики закликали ЄС та його країни-члени, у взаємодії із партнерами та регіональними організаціями, такими як Рада Європи, утворити "коаліцію доброї волі" для здійснення міжнародного правосуддя та просування у боротьбі з безкарністю Росії за скоєння агресії. У цьому контексті депутати привітали пропозицію президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн щодо утворення спеціального трибуналу для засудження злочину агресії проти України.

Депутати підкреслили у резолюції, що спеціальний трибунал повинен притягнути до відповідальності не лише президента РФ Владіміра Путіна, а й самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка і керівництво Білорусі.

"Європарламент вважає, що спеціальний міжнародний трибунал повинен мати юрисдикцію для переслідування не лише Владіміра Путіна та політичного і військового керівництва Російської Федерації, але й Александра Лукашенка та політичного і військового керівництва Білорусі як ​​держави-співучасниці, з території якої і за матеріально-технічної підтримки якої Російська Федерація веде свою агресивну війну проти України", - сказано у документі.

Як зазначається в резолюції, спеціальний трибунал має доповнювати зусилля МКС та його прокурора з розслідування звинувачень у геноциді, воєнних злочинах та злочинах проти людства, що були скоєні в Україні. Цей спеціальний трибунал має тісно співпрацювати з МКС та розміщуватися у Гаазі. Створення такого міжнародного трибуналу за участю України, на думку депутатів, має розпочатися негайно.

"Європейський парламент… твердо переконаний, що утворення цього спеціального трибуналу для засудження злочину агресії надішле дуже чіткий сигнал для російського суспільства та до міжнародного співтовариства, що Путін і російське політичне та військове керівництво можуть бути засуджені за злочини, що були скоєні в Україні. .. а також стане сигналом для політичної та ділової еліти Росії, що повернення Росії до "бізнесу як завжди" із Заходом за лідерства Путіна є неможливим", - йдеться у документі.

Як нагадується у резолюції, від початку російської агресії, що почалася з 2014 року, і особливо після неспровокованого та нічим не виправданого вторгнення росії в Україну 24 лютого 2022 року, російські війська здійснювали невибіркові атаки проти житлових масивів та проти цивільної інфраструктури в Україні, вбили тисячі мирних українців, розв’язали терор по всій країні, обстрілюючи житлові будинки, школи, лікарні, залізничні станції, театри, мережі електро- та водопостачання. Ці жорстокі нелюдські дії призвели до смертей та незчислених страждань, до руйнації та до масового переміщення людей.

Тисячі українців, включаючи сотні дітей, були вбиті російськими загарбниками. Велика кількість людей пройшли через приниження, тортури, сексуальне насильство, через насильницьке викрадення та депортацію, що були скоєні російськими військами та їх поплічниками. Міжнародні правозахисні та правоохоронні групи мають документальні підтвердження численних актів звірства російських військ по відношенню до цивільного населення, включаючи масові вбивства, тортури, ґвалтування та протиправне ув’язнення, а також факти насильницької депортації українців та примусової адаптації українських дітей.

Президент Володимир Зеленський вже привітав ухвалення Європейським парламентом резолюції про створення спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності винних у злочинах проти України.

“Вітаю ухвалення резолюції Європарламентом про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Закликаю всіх наших партнерів підтримати такий трибунал”, - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що Росія має бути притягнута до відповідальності за свою агресивну війну, а справедливість має перемогти.

Зазначимо, Європейський парламент 23 листопада ухвалив резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму.