Європарламент визнав Росію державою-спонсором тероризму

Європейський парламент 23 листопада ухвалив резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму. Про це повідомляє Reuters.

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Документ підтримали 575 європарламентарів, 8 були проти, 24 утрималися.

В резолюції йдеться, що Європарламент визнає, що військові удари РФ по цивільних об’єктах в Україні, таких як енергетична інфраструктура, лікарні, школи та притулки, порушують міжнародне право.

"Європарламент засуджує напади і звірства та інші акти, які Росія вчиняє для досягнення своїх деструктивних політичних цілей в Україні та на території інших країн. З огляду на вищезазначене (Європарламент - Delo.ua) визнає Росію державою-спонсором тероризму та державою, яка використовує засоби тероризму", – йдеться у тексті резолюції.

Зазначимо, що рішення Європарламенту визнати Росію державою-спонсором тероризму є більш символічним та репутаційним. Справа в тому, що така резолюція не має безпосередніх юридичних наслідків, адже у ЄС нема списку країн-спонсорів тероризму, який, наприклад, є у США. При цьому у Сенаті США закликали президента Джозефа Байдена визнати Росію державою-спонсором тероризму, але відомо, що держсекретар США Ентоні Блінкен побоюється ухвалення такого рішення.

Голова фракції "Слуга Народу" у ВР Давид Арахамі припустив, що рішення Європарламенту може стати додатковим фактором сприяння на прийняття аналогічного рішення США.

"Російська Федерація з держави, яка була спонсором футбольних клубів і чемпіонатів, офіційно стала спонсором тероризму. З цього моменту російські гроші в Європі вважаються кривавими і брудними. Дякуємо партнерам за принципове рішення. Сподіваємося, що це голосування підштовхне наших американських союзників до аналогічних кроків", - написав він в Telegram

В той же час, як звернув увагу Reuters, Євросоюз вже ввів безпрецедентні санкції проти Росії через її вторгнення в Україну і продовжує посилювати санкційну політику проти РФ.

На рішення Європарламенту вже відреагував Президент України Володимир Зеленський, написавши у Twitter: "Вітаю рішення Європейського парламенту про визнання Росії державою-спонсором тероризму та державою, яка використовує засоби тероризму. Росію необхідно ізолювати на всіх рівнях і притягнути до відповідальності, щоб покласти край її багаторічній політиці тероризму в Україні та світі".

Раніше деякі держави ЄС вже визнали Росію спонсором тероризму. Зокрема, нещодавно Нижня палата парламенту Чехії ухвалила резолюцію, в якій російський режим визнано терористичним.

До цього подібні рішення також приймали парламент Естонії та сенат Польщі.