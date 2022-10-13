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ПАРЄ визнала російський режим терористичним
Парламентська асамблея Ради Європи 13 жовтня ухвалила резолюцію про визнання російського режиму терористичним.
Про це повідомив депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко.
«За — 99 делегатів. Утримався один. Це історичний результат! Повна підтримка Парламентської асамблеї Ради Європи!», - зазначив Гончаренко.
За його словами, це ще один крок, який наближає Росію до міжнародної ізоляції.Підписуйтеся на наш YouTube канал
В резолюції ПАРЄ зазначається, що російський режим — є терористичним.
У документі вказується, що "російська агресія має бути однозначно засуджена як злочин сама по собі, як порушення міжнародного права та як головна загроза міжнародному миру і безпеці".
Крім того, вперше в історії Рада Європи заявила, що потрібно дати зброю Україні, а саме системи ППО для захисту цивільного населення.
Також у резолюції зазначається, що перебування Росії у Радбезі ООН — не є легальним і немає юридичних підстав.
ПАРЄ також закликало світову спільноту до створення міжнародного трибуналу над російським режимом.
Зазначимо, ПАРЄ стала першою міжнародною організацією, яка визначає Росію як державу-терориста.
Зазначимо, США наразі відмовляються визнавати Російську Федерацію державою-спонсором тероризму, тому що президент Джозеф Байден вважає, що нібито "це не є найефективніший чи найсильніший шлях вперед, аби притягнути Росію до відповідальності".
Нагадаємо, що Латвія визнала Росію країною-спонсором тероризму.