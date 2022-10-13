ПАСЕ признала российский режим террористическим

Парламентская ассамблея Совета Европы 13 октября приняла резолюцию о признании российского режима террористическим.

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Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

"За – 99 делегатов. Удержался один. Это исторический результат! Полная поддержка Парламентской ассамблеи Совета Европы!" - отметил Гончаренко.

По его словам, это еще один шаг, приближающий Россию к международной изоляции.

В резолюции ПАСЕ отмечается, что российский режим — террористический.

В документе указывается, что "российская агрессия должна быть однозначно осуждена как преступление само по себе, как нарушение международного права и как главная угроза международному миру и безопасности".

Кроме того, впервые в истории Совет Европы заявил, что нужно дать оружие Украине, а именно системы ПВО для защиты гражданского населения.

Также в резолюции отмечается, что пребывание России в Совбезе ООН не является легальным и не имеет юридических оснований.

ПАСЕ также призвало мировое сообщество к созданию международного трибунала над российским режимом.

Отметим, ПАСЕ стала первой международной организацией, определяющей Россию как государство-террориста.

Отметим, США пока отказываются признавать Российскую Федерацию государством-спонсором терроризма, потому что президент Джозеф Байден считает, что якобы "это не самый эффективный или сильный путь вперед, чтобы привлечь Россию к ответственности".

Напомним, что Латвия признала Россию страной-спонсором терроризма.