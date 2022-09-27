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Зеленский на Совбезе ООН призвал выгнать Россию из всех международных организаций

Зеленский на Совбезе ООН призвал выгнать Россию из всех международных организаций
Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский считает, что единственным путем для того, чтобы остановить Россию, является ее полная изоляция, в том числе изгнание из всех международных организаций. Об этом он сказал, выступая по видеосвязи на заседании Совбеза ООН, созванном по инициативе Украины.

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"Не может оставаться постоянным членом Совета безопасности ООН с правом вето государство, которое прямо сейчас реализует геноцидную политику, удерживает мир в шаге от радиационной катастрофы и еще при этом угрожает ядерными ударами. Россия должна быть исключена из всех международных организаций. Если такое исключение усложнено процедурой, ее участие должно быть приостановлено", - подчеркнул глава государства.

Кроме того, он указал на необходимость введения новых жестких глобальных санкций против РФ в ответ на прогнозируемую аннексию Россией еще четырех областей Украины.

"Любые аннексии в современном мире - это преступление против всех государств одновременно, которые считают жизненно важной для себя нерушимость границ", - отметил украинский президент.

Он подчеркнул, что любые российские преступные действия ничего не меняют для Украины, а также призвал оказать ей всю необходимую оборонную и финансовую помощь, чтобы агрессор проиграл.

"Мы не поддаемся шантажу террористов. Именно в Украине и именно в этой войне защищается не только наша независимость, не только право на жизнь для нашего народа, но и международное право как таковое", - заявил Зеленский.

По словам президента, Украина должна получить четкие и юридически обязательные гарантии коллективной безопасности. Он добавил, что поскольку независимость Украины сейчас имеет принципиальное значение для многих элементов глобальной безопасности, миру нужна и соответствующая архитектура безопасности.

"Признание Россией этих псевдореферендумов как якобы нормальных, реализация так называемого крымского сценария и очередная попытка аннексии украинской территории будет означать, что с этим президентом России не о чем говорить. Анексия – это такой шаг, который ставит его одного против всего человечества. Именно такой четкий сигнал сейчас требуется от каждого государства мира", - добавил он.

Зеленский подчеркнул, что на глазах всего мира Россия проводит откровенный фарс под названием "референдум" на оккупированной территории Украины.

"Под дулами автоматов людей заставляют заполнять какие-то там бумажки для телекартинки. Цифры якобы результатов псевдореферендума были нарисованы заранее. Как и заранее проведена принудительная паспортизация населения оккупированных территорий. И для чего это? Аннексия захваченных территорий. государства", - объяснил он.

По словам президента, это не только попытка стереть нормы международного права, но и это очень циничная попытка принудить мужчин на оккупированной территории Украины к мобилизации в российскую армию, чтобы бросить их воевать против их же родины.

Автор:
Тимофей Беспятов