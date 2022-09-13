ОП презентовал проект по гарантиям безопасности для Украины

Офис Президента наработал рекомендации по гарантиям безопасности для Украины, разработанные по поручению главы государства Владимира Зеленского. Об этом 13 сентября сообщила пресс-служба ОП.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Согласно документу, государствами-гарантами должны стать следующие страны: США, Великобритания, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Австралия, Турция, а также стран Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы.

Основные пункты проекта Офиса Президента по гарантиям безопасности для Украины

– Для Украины основная гарантия безопасности должна обеспечивать способность защищаться от агрессора в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Для этого нужны ресурсы на содержание ВСУ, сдерживающие агрессию Российской Федерации.

- Украина нуждается в многолетних стабильных инвестициях в оборонно-промышленную базу Украины, масштабированной передаче оружия и разведывательной поддержке от партнеров. Также важны интенсивные тренировочные миссии и совместные учения под эгидой Европейского Союза и НАТО.

- Украина должна заключить соглашения с гарантами, предусматривающими обязательное политическое и юридическое выполнение данных обязательств. Эти соглашения нужно объединить в общий документ о стратегическом партнерстве под названием "Киевский договор безопасности".

- Пакет гарантий должен содержать меры, которые должны быть приняты безотлагательно в случае нового вторжения в Украину.

- Кроме помощи Украине гарантии безопасности должны предусматривать санкционный пакет против страны-агрессора, а также могут содержать дополнительные компоненты: соглашения о поставке Украине современными системами ПВО/ПРО, региональные соглашения о безопасности в Черном море и т.д.

- Гарантии безопасности – это не замена вступления Украины в НАТО, а дополнительное соглашение, которое должно усилить безопасность страны. При этом Украина и дальше нацелена на членство в альянсе.

В презентации документа принял участие секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен сегодня в Киеве презентую. Над подготовкой документа работала экспертная группа, в состав которой вошли специалисты со всего мира, в том числе экс-премьер-министры, министры, другие чиновники, а также ученые.

Ранее некоторые страны из списка ОП уже заявляли, что готовы предоставить Украине гарантии безопасности, в частности, Германия. Их детали обсуждаются в рамках G7, куда кроме Германии входят США, Канада, Япония, Франция, Италия и Великобритания.