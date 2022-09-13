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ОП презентовал проект по гарантиям безопасности для Украины

ОП презентовал проект по гарантиям безопасности для Украины

Офис Президента наработал рекомендации по гарантиям безопасности для Украины, разработанные по поручению главы государства Владимира Зеленского. Об этом 13 сентября сообщила пресс-служба ОП.

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Согласно документу, государствами-гарантами должны стать следующие страны: США, Великобритания, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Австралия, Турция, а также стран Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы.

Основные пункты проекта Офиса Президента по гарантиям безопасности для Украины

– Для Украины основная гарантия безопасности должна обеспечивать способность защищаться от агрессора в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Для этого нужны ресурсы на содержание ВСУ, сдерживающие агрессию Российской Федерации.

- Украина нуждается в многолетних стабильных инвестициях в оборонно-промышленную базу Украины, масштабированной передаче оружия и разведывательной поддержке от партнеров. Также важны интенсивные тренировочные миссии и совместные учения под эгидой Европейского Союза и НАТО.

- Украина должна заключить соглашения с гарантами, предусматривающими обязательное политическое и юридическое выполнение данных обязательств. Эти соглашения нужно объединить в общий документ о стратегическом партнерстве под названием "Киевский договор безопасности".

- Пакет гарантий должен содержать меры, которые должны быть приняты безотлагательно в случае нового вторжения в Украину.

- Кроме помощи Украине гарантии безопасности должны предусматривать санкционный пакет против страны-агрессора, а также могут содержать дополнительные компоненты: соглашения о поставке Украине современными системами ПВО/ПРО, региональные соглашения о безопасности в Черном море и т.д.

- Гарантии безопасности – это не замена вступления Украины в НАТО, а дополнительное соглашение, которое должно усилить безопасность страны. При этом Украина и дальше нацелена на членство в альянсе.

Фото 2 — ОП презентовал проект по гарантиям безопасности для Украины
Фото 3 — ОП презентовал проект по гарантиям безопасности для Украины
Фото 4 — ОП презентовал проект по гарантиям безопасности для Украины
Фото 5 — ОП презентовал проект по гарантиям безопасности для Украины
Фото 6 — ОП презентовал проект по гарантиям безопасности для Украины
Фото 7 — ОП презентовал проект по гарантиям безопасности для Украины
Фото 8 — ОП презентовал проект по гарантиям безопасности для Украины
Фото 9 — ОП презентовал проект по гарантиям безопасности для Украины
Фото 10 — ОП презентовал проект по гарантиям безопасности для Украины
Фото 11 — ОП презентовал проект по гарантиям безопасности для Украины

В презентации документа принял участие секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен сегодня в Киеве презентую. Над подготовкой документа работала экспертная группа, в состав которой вошли специалисты со всего мира, в том числе экс-премьер-министры, министры, другие чиновники, а также ученые.

Ранее некоторые страны из списка ОП уже заявляли, что готовы предоставить Украине гарантии безопасности, в частности, Германия. Их детали обсуждаются в рамках G7, куда кроме Германии входят США, Канада, Япония, Франция, Италия и Великобритания.