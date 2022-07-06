Германия готова предоставить Украине гарантии безопасности, - Шольц

Германия готова предоставить Украине долгосрочные гарантии безопасности. Сейчас их детали обсуждаются в рамках G7, куда, помимо Германии, входят США, Канада, Япония, Франция, Италия и Великобритания.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом рассказал канцлер ФРГ Олаф Шольц, отвечая на вопросы депутатов в Бундестаге в среду, 6 июля.

"Вопрос о том, как это может быть организовано, обсуждается между странами G7, а также теми, кто готов дать такие гарантии​​​. Германия — одна из этих стран", - сказал канцлер.

Отмечается, что Олаф Шольц снова пообещал предоставить Украине долгосрочные гарантии безопасности – но не в смысле автоматической военной помощи в случае нападения. Как конкретно могут выглядеть такие гарантии, сейчас обсуждается с другими государствами и Украиной.

По его словам, эти гарантии могут быть аналогичные положением 5 статьи Североатлантического договора о коллективной обороне НАТО, в смысле автоматической военной помощи в случае нападения на страну и подчеркнул, скорее всего они должны быть адаптированы к "конкретной ситуации".

Шольц не стал более конкретным, а лишь объяснил, что всегда можно применить "высокоэффективные санкции", введенные против России ЕС, США и другими западными странами после вторжения в Украину.

В начале июля Германия уже сообщала об обсуждении с союзниками гарантии безопасности для Украины после окончания войны с Россией. По словам канцлера, этот вопрос сейчас тщательно прорабатывается дипломатами в рамках подготовки к тому дню как война закончится.